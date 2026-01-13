كاريك يقود مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

توصل إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه السابق كاريك، لتولي تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا للمدرب المقال روبن أموريم، بحسب مصدر في النادي.



ومن المنتظر أن يبدأ كاريك (44 عاما) مهمته باختبار صعب، عندما يواجه غريمه في قمة منتظرة السبت، على ملعب "أولد ترافورد".



ويتمتع كاريك بسجل حافل مع ، إذ خاض 464 مباراة في مختلف المسابقات خلال مسيرته كلاعب، وتوج بخمسة ألقاب في الممتاز، وبلقب واحد في . (سكاي نيوز عربية)

Advertisement