كاريك يقود مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

Lebanon 24
13-01-2026 | 09:18
توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه السابق مايكل كاريك، لتولي تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا للمدرب المقال روبن أموريم، بحسب مصدر في النادي.

ومن المنتظر أن يبدأ كاريك (44 عاما) مهمته باختبار صعب، عندما يواجه غريمه مانشستر سيتي في قمة منتظرة السبت، على ملعب "أولد ترافورد".

ويتمتع كاريك بسجل حافل مع مانشستر يونايتد، إذ خاض 464 مباراة في مختلف المسابقات خلال مسيرته كلاعب، وتوج بخمسة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وبلقب واحد في دوري أبطال أوروبا. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
