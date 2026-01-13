خلال سباق في فرنسا.. مصرع دراج يبلغ من العمر 21 عاما

أفادت قناة "RMC Sport" أن متسابق الدراجات النارية الفرنسي رافائيل شوليه تعرض لحادث تحطم خطير خلال للدراجات النارية على المسارات ، ما أدى إلى وفاته.

وسقط رافائيل شوليه، البالغ من العمر 21 عاما، عند هبوطه بعد قفزة خلال سباق "موتوكروس - Motocross"، ليصطدم به متسابق آخر.



وأُصيب شوليه بجروح خطيرة جراء ذلك وتوقف قلبه، ونقل إلى مستشفى في مدينة بواسطة مروحية، لكنه فارق الحياة بعد عدة ساعات. (روسيا اليوم)