Najib Mikati
رياضة

ليفربول يفشل في خططه الانتقالية ويتعرض للمنافسة على صفقاته

Lebanon 24
13-01-2026 | 11:36
Doc-P-1468008-639039262652163122.png
Doc-P-1468008-639039262652163122.png photos 0
فشل ليفربول في ضم هدفه الأول أنطوان سيمينيو خلال سوق الانتقالات الحالي، حيث انتهى المطاف باللاعب إلى التوقيع لصالح مانشستر سيتي المنافس. وقد سجل سيمينيو هدفاً في أولى مشاركاته مع الفريق الجديد بكأس الاتحاد الإنكليزي نهاية الأسبوع الماضي.

ويتواصل تحدي ليفربول في السوق، إذ يطمع كل من مانشستر سيتي وأرسنال في قلب الدفاع مارك جوهي، وهو الهدف الذي سعى إليه النادي الإنجليزي في الصيف الماضي. وتشير المعلومات إلى تفضيل جوهي الانضمام لصفوف ليفربول، لكن مانشستر سيتي يسعى الآن للتعاقد معه، بينما ترغب مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي بإتمام الصفقة في فصل الصيف المقبل.

كما يواجه ليفربول منافسة جديدة من توتنهام على لاعب آخر مستهدف، هو الجناح الشاب يان ديوماندي من لايبزيغ، الذي سبق وأن أعرب عن رغبته في اللعب بملعب أنفيلد. وتشير تقارير إلى أن توتنهام مستعد لتقديم عرض كبير قد يفوق عرض ليفربول، والذي كان ينظر إلى اللاعب كاستثمار طويل الأمد.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة صفقة ديوماندي حاجز 40 مليون جنيه إسترليني، وقد تصل إلى 100 مليون يورو، مما يجعلها صفقة قياسية محتملة إذا تمت في كانون الثاني/يناير.
