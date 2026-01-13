تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

انطلاق عهد ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد

Lebanon 24
13-01-2026 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1468010-639039267098526401.png
Doc-P-1468010-639039267098526401.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أجرى ريال مدريد تدريباته استعداداً لمباراته في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.
 
وقاد ألفارو أربيلوا أول حصة تدريبية له كمدرب للفريق، الذي سيواجه ألباسيتي على ملعب كارلوس بيلمونتي.

بدأت الحصة التدريبية في مدينة ريال مدريد  بإحماء الفريق بقيادة أنطونيو بينتوس بالجري على أرض الملعب. بعد ذلك، انقسم اللاعبون إلى مجموعات لتدريب التمريرات الدائرية، ثم تدربوا على التمريرات المشتركة وتمارين تدوير الكرة مع التسديد على المرمى. واختُتمت الحصة التدريبية بمباراة مصغرة.

تدرب كل من روديغر ، ميندي ، ترينت ، رودريغو ، ومبابي في الداخل، بينما يواصل ميليتاو عملية تعافيه.
 
وكان قد تعهد ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد لريال مدريد، بالقتال من أجل كل شيء عندما تولى المنصب الذي أخلاه تشابي ألونسو، وقال إنه سيبقى في منصبه طالما دعت الحاجة.
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع غياب مبابي.. ما نسبة فوز ريال مدريد؟
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: العقيد الكولومبي المعاقب أميركيا ألفارو كويغانو أدار عمليات التجنيد للدعم السريع
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ألونسو يعترف: إصابات ريال مدريد أثرت على أدائنا
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:36 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسبانية بعد فوزه على ريال مدريد 3-2
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:36 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس ملك إسبانيا

تشابي ألونسو

المدير الفني

ريال مدريد

إسبانيا

رودريغو

ميندي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13
Lebanon24
12:15 | 2026-01-13
Lebanon24
11:36 | 2026-01-13
Lebanon24
10:54 | 2026-01-13
Lebanon24
09:18 | 2026-01-13
Lebanon24
06:30 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24