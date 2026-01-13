تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
انطلاق عهد ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد
Lebanon 24
13-01-2026
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى
ريال مدريد
تدريباته استعداداً لمباراته في دور الـ16 من
كأس ملك إسبانيا
.
وقاد ألفارو أربيلوا أول حصة تدريبية له كمدرب للفريق، الذي سيواجه ألباسيتي على ملعب كارلوس بيلمونتي.
بدأت الحصة التدريبية في مدينة
ريال
مدريد بإحماء الفريق بقيادة أنطونيو بينتوس بالجري على أرض الملعب. بعد ذلك، انقسم اللاعبون إلى مجموعات لتدريب التمريرات الدائرية، ثم تدربوا على التمريرات المشتركة وتمارين تدوير
الكرة
مع التسديد على المرمى. واختُتمت الحصة التدريبية بمباراة مصغرة.
تدرب كل من روديغر ،
ميندي
، ترينت ،
رودريغو
، ومبابي في الداخل، بينما يواصل ميليتاو عملية تعافيه.
وكان قد تعهد ألفارو أربيلوا،
المدير الفني
الجديد لريال
مدريد
، بالقتال من أجل كل شيء عندما تولى المنصب الذي أخلاه
تشابي ألونسو
، وقال إنه سيبقى في منصبه طالما دعت الحاجة.
