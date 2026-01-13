انطلاق عهد ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد

أجرى تدريباته استعداداً لمباراته في دور الـ16 من .

وقاد ألفارو أربيلوا أول حصة تدريبية له كمدرب للفريق، الذي سيواجه ألباسيتي على ملعب كارلوس بيلمونتي.



بدأت الحصة التدريبية في مدينة مدريد بإحماء الفريق بقيادة أنطونيو بينتوس بالجري على أرض الملعب. بعد ذلك، انقسم اللاعبون إلى مجموعات لتدريب التمريرات الدائرية، ثم تدربوا على التمريرات المشتركة وتمارين تدوير مع التسديد على المرمى. واختُتمت الحصة التدريبية بمباراة مصغرة.



تدرب كل من روديغر ، ، ترينت ، ، ومبابي في الداخل، بينما يواصل ميليتاو عملية تعافيه.



وكان قد تعهد ألفارو أربيلوا، الجديد لريال ، بالقتال من أجل كل شيء عندما تولى المنصب الذي أخلاه ، وقال إنه سيبقى في منصبه طالما دعت الحاجة.