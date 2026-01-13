طواف فرنسا 2026 ينطلق من كاتالونيا للمرة الأولى في التاريخ

كشفت حكومة كاتالونيا والبلديات الستون التي سيمر عبرها سباق 2026 عن تفاصيل انطلاق النسخة من السباق العالمي. ومن المقرر أن تستضيف كاتالونيا بداية السباق والمراحل الثلاث الأولى، بما يغطي مسافة تبلغ نحو 400 كيلومتر داخل أراضيها، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق السباق قبل أكثر من قرن.



جاء الإعلان خلال حدث ترأسه رئيس حكومة كاتالونيا، ، بمشاركة ممثلين عن البلديات المضيفة، ومن بينهم عمدة مدينة فيلاديكانس موراليس، التي أكدت على الطابع الموحد والإلهامي للحدث، واصفة الاستضافة بأنها "مزيج رابح" يهدف إلى ترك إرث من الازدهار والتماسك الاجتماعي والحيوية الاقتصادية.



وكان قد أعلن في تشرين الأول الماضي أن السباق سيمر بفيلاديكانس في 5 خلال المرحلة الثانية التي تربط بين تاراغونا وبرشلونة. ومن المتوقع أن تشهد المدينة قرابة ستة كيلومترات من السباق، تتضمن تحديد الفائز بالقميص الأخضر الأول عبر سباق سرعة وسيط يُقام في شارع أفينيدا دي لا جينيراليتات، قبل أن يتوجه المتسابقون نحو التحدي الجبلي الأول في ألتو دي بيغيس.



