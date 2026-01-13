تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
طواف فرنسا 2026 ينطلق من كاتالونيا للمرة الأولى في التاريخ
Lebanon 24
13-01-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت حكومة كاتالونيا والبلديات الستون التي سيمر عبرها سباق
طواف
فرنسا
2026 عن تفاصيل انطلاق النسخة
القادمة
من السباق العالمي. ومن المقرر أن تستضيف كاتالونيا بداية السباق والمراحل الثلاث الأولى، بما يغطي مسافة تبلغ نحو 400 كيلومتر داخل أراضيها، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق السباق قبل أكثر من قرن.
جاء الإعلان خلال حدث ترأسه رئيس حكومة كاتالونيا،
سلفادور
إيلا
، بمشاركة ممثلين عن البلديات المضيفة، ومن بينهم عمدة مدينة فيلاديكانس
أولغا
موراليس، التي أكدت على الطابع الموحد والإلهامي للحدث، واصفة الاستضافة بأنها "مزيج رابح" يهدف إلى ترك إرث من الازدهار والتماسك الاجتماعي والحيوية الاقتصادية.
وكان قد أعلن في تشرين الأول الماضي أن السباق سيمر بفيلاديكانس في 5
تموز
خلال المرحلة الثانية التي تربط بين تاراغونا وبرشلونة. ومن المتوقع أن تشهد المدينة قرابة ستة كيلومترات من السباق، تتضمن تحديد الفائز بالقميص الأخضر الأول عبر سباق سرعة وسيط يُقام في شارع أفينيدا دي لا جينيراليتات، قبل أن يتوجه المتسابقون نحو التحدي الجبلي الأول في ألتو دي بيغيس.
