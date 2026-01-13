تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

طواف فرنسا 2026 ينطلق من كاتالونيا للمرة الأولى في التاريخ

Lebanon 24
13-01-2026 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1468012-639039268427627702.png
Doc-P-1468012-639039268427627702.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت حكومة كاتالونيا والبلديات الستون التي سيمر عبرها سباق طواف فرنسا 2026 عن تفاصيل انطلاق النسخة القادمة من السباق العالمي. ومن المقرر أن تستضيف كاتالونيا بداية السباق والمراحل الثلاث الأولى، بما يغطي مسافة تبلغ نحو 400 كيلومتر داخل أراضيها، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق السباق قبل أكثر من قرن.

جاء الإعلان خلال حدث ترأسه رئيس حكومة كاتالونيا، سلفادور إيلا، بمشاركة ممثلين عن البلديات المضيفة، ومن بينهم عمدة مدينة فيلاديكانس أولغا موراليس، التي أكدت على الطابع الموحد والإلهامي للحدث، واصفة الاستضافة بأنها "مزيج رابح" يهدف إلى ترك إرث من الازدهار والتماسك الاجتماعي والحيوية الاقتصادية.

وكان قد أعلن في تشرين الأول الماضي أن السباق سيمر بفيلاديكانس في 5 تموز خلال المرحلة الثانية التي تربط بين تاراغونا وبرشلونة. ومن المتوقع أن تشهد المدينة قرابة ستة كيلومترات من السباق، تتضمن تحديد الفائز بالقميص الأخضر الأول عبر سباق سرعة وسيط يُقام في شارع أفينيدا دي لا جينيراليتات، قبل أن يتوجه المتسابقون نحو التحدي الجبلي الأول في ألتو دي بيغيس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تفاصيل تكشف للمرة الأولى من "جزيرة إبستين"
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلاً لكأس الإنتركونتيننتال 2025
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا ترحب بتحقيق لبنان أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو يمثل اليوم للمرة الأولى منذ توقيفه أمام محكمة في نيويورك
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24

برشلونة

سلفادور

القادمة

أولغا

تالون

إيلا

تموز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-01-13
Lebanon24
12:15 | 2026-01-13
Lebanon24
11:36 | 2026-01-13
Lebanon24
10:54 | 2026-01-13
Lebanon24
09:18 | 2026-01-13
Lebanon24
06:30 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24