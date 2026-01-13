الأهلي يُعير محمد مجدي "أفشة" للاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر

أعلن رسمياً، مساء اليوم الثلاثاء، إعارة لاعب وسط الفريق محمد مجدي أفشة إلى السكندري لمدة ستة أشهر.



جاءت الموافقة على الإعارة بعد انتهاء كافة الإجراءات الإدارية، وذلك في ظل اعتماد ييس توروب بشكل أساسي على إمام ومحمد علي بن في مركز وسط الملعب.



وشارك أفشة، الذي انضم إلى صفوف الأهلي في تمو 2019 قادماً من نادي بيراميدز، في تدريبات الفريق مساء اليوم قبل الرحيل، حيث ودعه الجهاز الفني وزملاؤه متمنين له التوفيق خلال فترة إعارته.



خلال مسيرته مع الأهلي، لعب أفشة 277 مباراة بواقع 16689 دقيقة، سجل خلالها 45 هدفاً وقدم 50 تمريرة حاسمة، وحصد مع النادي 20 بطولة تشمل الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال وكأس السوبر المحلي والقاري.



