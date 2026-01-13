تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

الأهلي يُعير محمد مجدي "أفشة" للاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر

Lebanon 24
13-01-2026 | 12:15
أعلن النادي الأهلي رسمياً، مساء اليوم الثلاثاء، إعارة لاعب وسط الفريق محمد مجدي أفشة إلى نادي الاتحاد السكندري لمدة ستة أشهر.
جاءت الموافقة على الإعارة بعد انتهاء كافة الإجراءات الإدارية، وذلك في ظل اعتماد المدير الفني ييس توروب بشكل أساسي على الثنائي إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان في مركز وسط الملعب.

وشارك أفشة، الذي انضم إلى صفوف الأهلي في تمو 2019 قادماً من نادي بيراميدز، في تدريبات الفريق مساء اليوم قبل الرحيل، حيث ودعه الجهاز الفني وزملاؤه متمنين له التوفيق خلال فترة إعارته.

خلال مسيرته مع الأهلي، لعب أفشة 277 مباراة بواقع 16689 دقيقة، سجل خلالها 45 هدفاً وقدم 50 تمريرة حاسمة، وحصد مع النادي 20 بطولة تشمل الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر المحلي والقاري.
النادي الأهلي

نادي الاتحاد

المدير الفني

نادي الأهلي

كأس السوبر

أفريقيا

الثنائي

محمد ع

الأكثر قراءة Lebanon 24

