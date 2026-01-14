مدى الحياة.. تفاصيل العرض الخرافي لميسي من اتحاد جدة

كشف أنمار الحائلي الرئيس الأسبق لنادي اتحاد جدة تفاصيل عرض ضخم قدمه للتعاقد مع النجم لاعب إنتر ميامي الأميركي مؤكدا استعداده لتقديم عقد استثنائي غير مسبوق.

وقال الحائلي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" ، إنه كان مستعدا لمنح حرية كاملة في تحديد قيمة ومدة عقده، حتى وإن وصل الأمر إلى توقيع عقد يمتد مدى الحياة، مشددا على أن الدافع لم يكن ماديا بقدر ما هو رغبة في ضم أحد أعظم لاعبي في التاريخ.



وأوضح أن وجود ميسي بقميص اتحاد جدة لم يكن يمثل له استثمارا اقتصاديا بقدر ما كان حلما رياضيا، معتبرا أن امتلاك لاعب بحجم ميسي مكسب معنوي وتاريخي للنادي.



وأشار الحائلي إلى أن هذه المحاولة لم تكن الأولى، إذ سبق له التواصل مع ميسي عقب نهاية عقده مع ، حيث قدم له عرضا سنويا بلغت قيمته نحو 1.4 مليار، إلا أن اللاعب فضل في ذلك الوقت الانتقال إلى بناء على رغبة عائلته.



وأكد الرئيس السابق لاتحاد جدة احترامه الكامل لقرار ميسي، مشددا على أن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمامه في أي وقت يرغب فيه بالقدوم. (روسيا اليوم)