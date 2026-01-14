تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مدى الحياة.. تفاصيل العرض الخرافي لميسي من اتحاد جدة

Lebanon 24
14-01-2026 | 07:35
كشف أنمار الحائلي الرئيس الأسبق لنادي اتحاد جدة تفاصيل عرض ضخم قدمه للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي مؤكدا استعداده لتقديم عقد استثنائي غير مسبوق.
 
وقال الحائلي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنه كان مستعدا لمنح ميسي حرية كاملة في تحديد قيمة ومدة عقده، حتى وإن وصل الأمر إلى توقيع عقد يمتد مدى الحياة، مشددا على أن الدافع لم يكن ماديا بقدر ما هو رغبة في ضم أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وأوضح أن وجود ميسي بقميص اتحاد جدة لم يكن يمثل له استثمارا اقتصاديا بقدر ما كان حلما رياضيا، معتبرا أن امتلاك لاعب بحجم ميسي مكسب معنوي وتاريخي للنادي.

وأشار الحائلي إلى أن هذه المحاولة لم تكن الأولى، إذ سبق له التواصل مع ميسي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، حيث قدم له عرضا سنويا بلغت قيمته نحو 1.4 مليار، إلا أن اللاعب فضل في ذلك الوقت الانتقال إلى الولايات المتحدة بناء على رغبة عائلته.

وأكد الرئيس السابق لاتحاد جدة احترامه الكامل لقرار ميسي، مشددا على أن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمامه في أي وقت يرغب فيه بالقدوم. (روسيا اليوم) 
الأرجنتيني ليونيل ميسي

باريس سان جيرمان

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

سان جيرمان

الإسبانية

كرة القدم

أرجنتيني

