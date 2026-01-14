تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
12
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
0
o
بعلبك
3
o
بشري
6
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
رياضة
جون سينا يتحدث عن مباراة اعتزاله وخسارته أمام غونثر
Lebanon 24
14-01-2026
|
10:34
شرح أسطورة المصارعة
جون سينا
أسباب اعتقاده بأن مباراته الأخيرة في عالم مصارعة المحترفين WWE كانت "مثالية"، حيث أُسدل الستار على مسيرته داخل الحلبة في 13 ديسمبر خلال عرض Saturday Night’s Main Event، في لحظة احتفالية كبرى، غير أن نهاية النزال باستسلامه أمام منافسه غونثر أثارت انقسامًا واسعًا في الآراء.
ويرى كثير من الجماهير أن استسلام سينا في مباراته الوداعية لم يكن الخيار الأمثل، بينما اعتبر آخرون أن هذه النهاية أسهمت في ترسيخ صورة غونثر كشخصية شريرة مهيمنة داخل العروض.
وقد تناول بطل العالم 17 مرة هذا الجدل خلال ظهوره في New Orleans Fan Expo، متحدثًا بصراحة عن طبيعة النهاية المثيرة للجدل ولماذا يراها منسجمة مع مسيرته الطويلة داخل WWE.
وقال جون
سينا إن ردود فعل الجماهير عكست مسيرته بالكامل، حيث كان هناك دائمًا من يعجب بما يقدّمه، وآخرون لا يحبّذون ذلك.
وأضاف: "أعتقد أن الأمر يوازي مسيرتي إلى حدّ كبير. أرى أنها كانت نهاية مثالية؛ لأن عددًا كبيرًا من الناس اعتبرها سيئة، وعددًا كبيرًا آخر رأى أنها كانت مميّزة، وهذا بالضبط ما كانت عليه قصتي طوال 23 عامًا. لذلك شعرت أن النهاية كانت مثالية". (إرم نيوز)
