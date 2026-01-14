تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جون سينا يتحدث عن مباراة اعتزاله وخسارته أمام غونثر

Lebanon 24
14-01-2026 | 10:34
شرح أسطورة المصارعة جون سينا أسباب اعتقاده بأن مباراته الأخيرة في عالم مصارعة المحترفين WWE كانت "مثالية"، حيث أُسدل الستار على مسيرته داخل الحلبة في 13 ديسمبر خلال عرض Saturday Night’s Main Event، في لحظة احتفالية كبرى، غير أن نهاية النزال باستسلامه أمام منافسه غونثر أثارت انقسامًا واسعًا في الآراء.

ويرى كثير من الجماهير أن استسلام سينا في مباراته الوداعية لم يكن الخيار الأمثل، بينما اعتبر آخرون أن هذه النهاية أسهمت في ترسيخ صورة غونثر كشخصية شريرة مهيمنة داخل العروض.
 
وقد تناول بطل العالم 17 مرة هذا الجدل خلال ظهوره في New Orleans Fan Expo، متحدثًا بصراحة عن طبيعة النهاية المثيرة للجدل ولماذا يراها منسجمة مع مسيرته الطويلة داخل WWE.

وقال جون سينا إن ردود فعل الجماهير عكست مسيرته بالكامل، حيث كان هناك دائمًا من يعجب بما يقدّمه، وآخرون لا يحبّذون ذلك.
 
وأضاف: "أعتقد أن الأمر يوازي مسيرتي إلى حدّ كبير. أرى أنها كانت نهاية مثالية؛ لأن عددًا كبيرًا من الناس اعتبرها سيئة، وعددًا كبيرًا آخر رأى أنها كانت مميّزة، وهذا بالضبط ما كانت عليه قصتي طوال 23 عامًا. لذلك شعرت أن النهاية كانت مثالية". (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
جون سينا يودّع الحلبة… نهاية مسيرة أسطورية في WWE
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سيعتزل بعد يومين... رسالة مُؤثّرة من "ذا روك" إلى جون سينا
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 23 عامًا في الحلبة… جون سينا يودّع المصارعة نهائيًا
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أليغري يتوقع غياب بولسيتش عن مباراة لاتسيو
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24

