بينافيدس يفوز برالي داكار للدراجات النارية بفارق ثانيتين

فاز الأرجنتيني لوسيانو بينافيدس بفئة الدراجات النارية في بفارق ثانيتين، وهو أضيق فارق على الإطلاق، بعد أن ضلّ الأمريكي طريقه في المرحلة الأخيرة من السباق، اليوم السبت، في .



وحلّ بينافيدس متسابق فريق كيه. تي. إم، الذي فاز شقيقه الأكبر كيفن برالي داكار عامي 2021 و2023، في المركز الثاني في المرحلة التي امتدت لمسافة 105 كيلومترات في ينبع على ساحل .



وجاء برابيك، متصدر الترتيب العام مع فريق ، في المركز العاشر.



وارتكب برابيك، الفائز باللقب مرتين، الخطأ قبل سبعة كيلومترات من نهاية سباق تحمل شاق امتد لأسبوعين وشهد قطع مسافة ثمانية آلاف كيلومتر عبر طرق صخرية مرورا بأودية وكثبان رملية شاسعة.



واحتلّ الإسباني توشا شارينا المركز الثالث في الترتيب العام لمصلحة فريق هوندا. (ارم نيوز)



Advertisement