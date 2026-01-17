تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
رياضة
بينافيدس يفوز برالي داكار للدراجات النارية بفارق ثانيتين
Lebanon 24
17-01-2026
|
05:40
photos
0
فاز الأرجنتيني لوسيانو بينافيدس بفئة الدراجات النارية في
رالي
داكار
بفارق ثانيتين، وهو أضيق فارق على الإطلاق، بعد أن ضلّ الأمريكي
ريكي برابيك
طريقه في المرحلة الأخيرة من السباق، اليوم السبت، في
السعودية
.
وحلّ بينافيدس متسابق فريق كيه. تي. إم، الذي فاز شقيقه الأكبر كيفن برالي داكار عامي 2021 و2023، في المركز الثاني في المرحلة التي امتدت لمسافة 105 كيلومترات في ينبع على ساحل
البحر الأحمر
.
وجاء برابيك، متصدر الترتيب العام مع فريق
هوندا
، في المركز العاشر.
وارتكب برابيك، الفائز باللقب مرتين، الخطأ قبل سبعة كيلومترات من نهاية سباق تحمل شاق امتد لأسبوعين وشهد قطع مسافة ثمانية آلاف كيلومتر عبر طرق صخرية مرورا بأودية وكثبان رملية شاسعة.
واحتلّ الإسباني توشا شارينا المركز الثالث في الترتيب العام لمصلحة فريق هوندا. (ارم نيوز)
