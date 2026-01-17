تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

برشلونة أمام اختبار صعب.. شكوك حول مشاركة نجمه البرازيلي

Lebanon 24
17-01-2026 | 08:29
ألمح هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، إلى إمكانية غياب البرازيلي رافينيا عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام ريال سوسيداد، المقررة مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وغاب رافينيا عن الحصة التدريبية التي أجراها برشلونة، اليوم السبت، فقد اكتفى بأداء تدريبات خاصة داخل صالة الألعاب الرياضية، بسبب شعوره بآلام ناتجة عن إصابة تعرّض لها أخيرًا، ما أثار الشكوك حول جاهزيته للمشاركة في اللقاء. 

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال سوسيداد، غدًا الأحد، على ملعب أنويتا، في مباراة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى مواصلة صدارته لجدول الترتيب، إذ يتربع حالياً على القمة برصيد 49 نقطة، بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، حامل الوصافة. في المقابل، يحتل ريال سوسيداد المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "رافينيا يعاني بعض المشكلات بعد ضربة تلقاها أخيرًا، ولذا قررنا أن يتدرب داخل الصالة الرياضية. سنرى ما سيحدث غداً، ولا نعرف حتى الآن مدى إمكانية مشاركته معنا". 

وتطرق المدرب الألماني أيضاً إلى الأنباء التي ربطت حارس الفريق مارك أندريه تير شتيغن بالرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، وتحديداً إلى جيرونا، قائلاً: "هذا قرار مارك وحده. إنه لاعب محترف ويعرف تماماً ما يريده، مع الأخذ في الاعتبار مستقبله. تحدثنا كثيراً خلال الأيام والأسابيع الماضية، كما ناقشت الأمر مع ديكو حول ما حدث وما يمكن أن يحدث".

وأضاف: "هذا الصباح ركزت فقط على تجهيز الفريق لمباراة الغد. تدربنا، والآن أنا هنا. ليست لدي معلومات إضافية، لكن حتى في حال خروجه على سبيل الإعارة، سيظل لاعباً في برشلونة. إنه قائدنا وأحد رموز هذا النادي، ولاعب مهم للغاية خلال السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الماضية. القرار قراره، وسنحترم ما يختاره". (ارم نيوز)
