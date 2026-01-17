تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
لحظات إنسانية قاسية.. فينيسيوس يبكي متأثرًا بموقف الجماهير
Lebanon 24
17-01-2026
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
انهار البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب
ريال مدريد الإسباني
، قبل لحظات من انطلاق مواجهة ليفانتي ضمن منافسات الجولة العشرين من
الدوري الإسباني
.
ولم يتمالك فينيسيوس جونيور دموعه عند سماعه صافرات الاستهجان في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، وتحديدًا لحظة إعلان اسمه من قبل المذيع الداخلي للاستاد.
وجلس فينيسيوس جونيور على أرض الملعب وبكى بحرقة، متأثرًا بموقف جماهير
ريال مدريد
، رغم مطالبة
إدارة النادي
للجماهير بعدم إطلاق صافرات الاستهجان، خاصة في ثاني مباريات أربيلوا على رأس القيادة الفنية للفريق.
ولم تستجب الجماهير لتلك المطالب، حيث استقبلت اللاعبين، وبشكل خاص فينيسيوس جونيور، بصافرات استهجان عنيفة، وهو ما تسبب بصدمة واضحة للاعب.
وحاول
كيليان مبابي
، ومدرب الأحمال بينتوس، تهدئة فينيسيوس جونيور، من أجل مساعدته
على استعادة
تركيزه قبل بداية اللقاء، الذي انتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي دون أهداف. (ارم نيوز)
