تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لحظات إنسانية قاسية.. فينيسيوس يبكي متأثرًا بموقف الجماهير

Lebanon 24
17-01-2026 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1469931-639042666395136173.webp
Doc-P-1469931-639042666395136173.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انهار البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، قبل لحظات من انطلاق مواجهة ليفانتي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

ولم يتمالك فينيسيوس جونيور دموعه عند سماعه صافرات الاستهجان في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، وتحديدًا لحظة إعلان اسمه من قبل المذيع الداخلي للاستاد.

وجلس فينيسيوس جونيور على أرض الملعب وبكى بحرقة، متأثرًا بموقف جماهير ريال مدريد، رغم مطالبة إدارة النادي للجماهير بعدم إطلاق صافرات الاستهجان، خاصة في ثاني مباريات أربيلوا على رأس القيادة الفنية للفريق.

ولم تستجب الجماهير لتلك المطالب، حيث استقبلت اللاعبين، وبشكل خاص فينيسيوس جونيور، بصافرات استهجان عنيفة، وهو ما تسبب بصدمة واضحة للاعب.

وحاول كيليان مبابي، ومدرب الأحمال بينتوس، تهدئة فينيسيوس جونيور، من أجل مساعدته على استعادة تركيزه قبل بداية اللقاء، الذي انتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي دون أهداف. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كان يبكي متأثرا.. فيديو للممثل الراحل وليد العلايلي ينتشر صوّر قبل أيام من وفاته
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ضربة قاسية للجمهور الحريدي إثر إصدار المحكمة العليا أمراً مؤقتاً بتجميد جميع ميزانيات التعليم الحريدي
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم أوصاف جثّة شاب قضى متأثرًا بإصابته بإطلاق نار في حارة حريك
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
كان متأثّراً... هكذا ودّع الفنان هاني رمزي والدته
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24

ريال مدريد الإسباني

الدوري الإسباني

كيليان مبابي

إدارة النادي

على استعادة

ريال مدريد

ارم نيوز

البرازيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:59 | 2026-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:11 | 2026-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:01 | 2026-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:32 | 2026-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:32 | 2026-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:59 | 2026-01-17
Lebanon24
14:11 | 2026-01-17
Lebanon24
14:01 | 2026-01-17
Lebanon24
13:32 | 2026-01-17
Lebanon24
11:32 | 2026-01-17
Lebanon24
08:29 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24