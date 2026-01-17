لحظات إنسانية قاسية.. فينيسيوس يبكي متأثرًا بموقف الجماهير

انهار البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ، قبل لحظات من انطلاق مواجهة ليفانتي ضمن منافسات الجولة العشرين من .



ولم يتمالك فينيسيوس جونيور دموعه عند سماعه صافرات الاستهجان في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، وتحديدًا لحظة إعلان اسمه من قبل المذيع الداخلي للاستاد.



وجلس فينيسيوس جونيور على أرض الملعب وبكى بحرقة، متأثرًا بموقف جماهير ، رغم مطالبة للجماهير بعدم إطلاق صافرات الاستهجان، خاصة في ثاني مباريات أربيلوا على رأس القيادة الفنية للفريق.



ولم تستجب الجماهير لتلك المطالب، حيث استقبلت اللاعبين، وبشكل خاص فينيسيوس جونيور، بصافرات استهجان عنيفة، وهو ما تسبب بصدمة واضحة للاعب.



وحاول ، ومدرب الأحمال بينتوس، تهدئة فينيسيوس جونيور، من أجل مساعدته تركيزه قبل بداية اللقاء، الذي انتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي دون أهداف. (ارم نيوز)



Advertisement