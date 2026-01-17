تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

بعد خيبة خسارة لقب السوبر الإسباني والخروج من كأس الملك.. فوزٌ يُنعش ريال مدريد

Lebanon 24
17-01-2026 | 11:32
استفاق ريال مدريد سريعاً من خيبة خسارة لقب السوبر الإسباني والخروج من كأس الملك، وواصل انتصاراته في الدوري الإسباني بعدما تجاوز ليفانتي على ملعب "سانتياغو برنابيو" مساء السبت ضمن الجولة الـ20.

وفاز ريال مدريد بنتيجة 2-0، حيث افتتح كيليان مبابي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 58، قبل أن يعزز راؤول أسينسيو النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 65.

وسجل ريال مدريد بذلك فوزه الأول تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا في مباراته الثانية مع الفريق، بعد خسارته الأولى أمام ألباسيتي 2-3 في كأس ملك إسبانيا وخروجه من المسابقة.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، مبتعداً بفارق نقطة مؤقتاً خلف برشلونة المتصدر الذي يملك 49 نقطة ويلعب ضد ريال سوسيداد الأحد. في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 14 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.
