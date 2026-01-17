بعد خيبة خسارة لقب السوبر الإسباني والخروج من كأس الملك.. فوزٌ يُنعش ريال مدريد

استفاق سريعاً من خيبة خسارة لقب السوبر الإسباني والخروج من ، وواصل انتصاراته في بعدما تجاوز ليفانتي على ملعب " برنابيو" مساء السبت ضمن الجولة الـ20.



وفاز بنتيجة 2-0، حيث افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 58، قبل أن يعزز راؤول أسينسيو النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 65.



وسجل ريال مدريد بذلك فوزه الأول تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا في مباراته الثانية مع الفريق، بعد خسارته الأولى أمام ألباسيتي 2-3 في وخروجه من المسابقة.



وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، مبتعداً بفارق نقطة مؤقتاً خلف المتصدر الذي يملك 49 نقطة ويلعب ضد ريال سوسيداد الأحد. في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 14 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

Advertisement