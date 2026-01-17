لاوتارو يحسمها في أوديني.. إنتر يواصل الصدارة ويُطيل سلسلة اللاهزيمة

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 49 نقطة، متقدماً بست نقاط على ميلان الذي يستضيف ليتشي الأحد، فيما يأتي نابولي ثالثاً بـ40 نقطة قبل مواجهته ساسولو لاحقاً. في المقابل، بقي أودينيزي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.ودخل إنتر المباراة بضغط مبكر، وكاد لاوتارو يفتتح التسجيل بتسديدة لم تُقلق الحارس، كما مرّت محاولة فيدريكو ديماركو الطائرة أمام المرمى. وتواصلت الأفضلية حتى جاءت لحظة الحسم في الدقيقة 20، عندما مرر بيوتر كرة داخل المنطقة، حولها فرانشيسكو بيو إسبوزيتو بالكعب إلى لاوتارو، فاستدار وسدد في الزاوية السفلية للشباك.ولم يتراجع الضيوف بعد الهدف، إذ أضاع مانويل أكانجي ضربة رأس، بينما أنقذ حارس أودينيزي مادوكا أوكوي تسديدة قوية لديماركو من على حافة المنطقة. ورد أودينيزي بمحاولة نادرة تصدى لها يان زومر أمام تسديدة ياكوب بيوتروفسكي، قبل أن تهدأ الوتيرة حتى نهاية الشوط الأول.ومع انطلاق الشوط الثاني، فقد أصحاب الأرض سريعاً، ما أتاح لهنريخ مخيتاريان التسديد، لكن أوكوي كان في الموعد. وبقي إنتر الأكثر رغبة في الفوز، الأسرع إلى الكرات الثانية والأقوى في الالتحامات، من دون أن يضيف فرصاً واضحة أخرى، مكتفياً بإدارة النتيجة حتى صافرة النهاية.وقال ديماركو لقناة النادي: "طلب منا المدرب أن نتسم بالشراسة الهجومية وأن نلعب مباراة متكاملة"، مضيفاً: "كنا نعرف أنها ستكون مواجهة صعبة خارج أرضنا… المسابقة لا تزال طويلة وعلينا الاستمرار على هذا المنوال".وسبقت المباراة، على غرار مباريات الدوري الإيطالي هذا الأسبوع، دقيقة صمت حداداً على روح مالك نادي فيورنتينا روكو كوميسو الذي أُعلن عن وفاته في وقت سابق . (رويترز)