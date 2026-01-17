تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
رياضة
وائل جمعة ينتقد حسام حسن.. "تصريحات مؤسفة" بعد خسارة السنغال
Lebanon 24
17-01-2026
|
14:01
وجّه
وائل جمعة
، محلل قنوات "بي إن سبورتس"، انتقاداً لمدرب منتخب مصر
حسام حسن
، على خلفية تصريحاته عقب الخسارة أمام السنغال في نصف نهائي
كأس الأمم
الإفريقية.
ومساء اليوم السبت، يلتقي منتخب مصر نظيره
نيجيريا
في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.
وقال جمعة إن ما تلا مواجهة السنغال شهد "موقفاً مؤسفاً ومخزياً"، معتبراً أن طريقة الرد على الخسارة لم تكن مناسبة. وأضاف أن منتخب مصر "الأفضل في إفريقيا" و"شمس مضيئة في القارة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم التذكير دائماً بالبطولات السبع التي حققها "
الفراعنة
".
وأوضح أن
المغرب
"دولة ترحب دائماً بمصر"، إلا أن تصرفات حسام حسن، وفق تعبيره، خلقت حالة غضب وعداء "غير مبررة"، لافتاً إلى أن عدم مساندة الجمهور
المغربي
لمصر في الأدوار النهائية يبقى أمراً طبيعياً باعتبارها منافساً لمنتخب بلادهم.
كما أشار جمعة إلى أن حسام حسن وبعض اللاعبين قاموا بإشارات وتصريحات "ليست مناسبة"، مضيفاً أن الصحافة المغربية حاولت استفزاز المدرب قبل لقاء نيجيريا، واصفاً الأمر بأنه "سلبي". وختم بالتأكيد أنه يتمنى ألا تنعكس هذه الأزمة على أي أمور خارج الملعب. (روسيا اليوم)
