وائل جمعة ينتقد حسام حسن.. "تصريحات مؤسفة" بعد خسارة السنغال

وجّه ، محلل قنوات "بي إن سبورتس"، انتقاداً لمدرب منتخب مصر ، على خلفية تصريحاته عقب الخسارة أمام السنغال في نصف نهائي الإفريقية.



ومساء اليوم السبت، يلتقي منتخب مصر نظيره في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.



وقال جمعة إن ما تلا مواجهة السنغال شهد "موقفاً مؤسفاً ومخزياً"، معتبراً أن طريقة الرد على الخسارة لم تكن مناسبة. وأضاف أن منتخب مصر "الأفضل في إفريقيا" و"شمس مضيئة في القارة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم التذكير دائماً بالبطولات السبع التي حققها " ".



وأوضح أن "دولة ترحب دائماً بمصر"، إلا أن تصرفات حسام حسن، وفق تعبيره، خلقت حالة غضب وعداء "غير مبررة"، لافتاً إلى أن عدم مساندة الجمهور لمصر في الأدوار النهائية يبقى أمراً طبيعياً باعتبارها منافساً لمنتخب بلادهم.



كما أشار جمعة إلى أن حسام حسن وبعض اللاعبين قاموا بإشارات وتصريحات "ليست مناسبة"، مضيفاً أن الصحافة المغربية حاولت استفزاز المدرب قبل لقاء نيجيريا، واصفاً الأمر بأنه "سلبي". وختم بالتأكيد أنه يتمنى ألا تنعكس هذه الأزمة على أي أمور خارج الملعب. (روسيا اليوم)

