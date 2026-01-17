تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

وائل جمعة ينتقد حسام حسن.. "تصريحات مؤسفة" بعد خسارة السنغال

Lebanon 24
17-01-2026 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1469993-639042805316025276.png
Doc-P-1469993-639042805316025276.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجّه وائل جمعة، محلل قنوات "بي إن سبورتس"، انتقاداً لمدرب منتخب مصر حسام حسن، على خلفية تصريحاته عقب الخسارة أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ومساء اليوم السبت، يلتقي منتخب مصر نظيره نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وقال جمعة إن ما تلا مواجهة السنغال شهد "موقفاً مؤسفاً ومخزياً"، معتبراً أن طريقة الرد على الخسارة لم تكن مناسبة. وأضاف أن منتخب مصر "الأفضل في إفريقيا" و"شمس مضيئة في القارة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم التذكير دائماً بالبطولات السبع التي حققها "الفراعنة".

وأوضح أن المغرب "دولة ترحب دائماً بمصر"، إلا أن تصرفات حسام حسن، وفق تعبيره، خلقت حالة غضب وعداء "غير مبررة"، لافتاً إلى أن عدم مساندة الجمهور المغربي لمصر في الأدوار النهائية يبقى أمراً طبيعياً باعتبارها منافساً لمنتخب بلادهم.

كما أشار جمعة إلى أن حسام حسن وبعض اللاعبين قاموا بإشارات وتصريحات "ليست مناسبة"، مضيفاً أن الصحافة المغربية حاولت استفزاز المدرب قبل لقاء نيجيريا، واصفاً الأمر بأنه "سلبي". وختم بالتأكيد أنه يتمنى ألا تنعكس هذه الأزمة على أي أمور خارج الملعب. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنسا تنتقد تصريحات أميركا حول "زوال حضارة أوروبا" وتدعو للحوار المتوازن
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لوروا يسخر من مصر.. تشبيه قاسٍ بعد خسارة السنغال
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حسام حسن يشعل أجواء مواجهة أنغولا
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا قرر المدرب حسام حسن تبديل إمام عاشور؟
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

كأس الأمم

نهائي كأس

وائل جمعة

الفراعنة

حسام حسن

نيجيريا

المغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:59 | 2026-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:11 | 2026-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:32 | 2026-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:32 | 2026-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:08 | 2026-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:59 | 2026-01-17
Lebanon24
14:11 | 2026-01-17
Lebanon24
13:32 | 2026-01-17
Lebanon24
11:32 | 2026-01-17
Lebanon24
10:08 | 2026-01-17
Lebanon24
08:29 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24