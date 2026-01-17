تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

تعادل جديد في أنفيلد.. ليفربول يواصل نزيف النقاط أمام بيرنلي

Lebanon 24
17-01-2026 | 14:11
واصل ليفربول فقدان النقاط في الدوري الإنكليزي الممتاز بعدما اكتفى بالتعادل "1-1" على ملعبه أمام بيرنلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22.

وأهدر "الريدز" فرصة التقدم مبكرًا بعدما أضاع دومينيك سوبوسلاي ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن ينجح فلوريان فيرتس في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، أعاد ماركوس إدواردز بيرنلي إلى المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بتقاسم النقاط.

وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل بيرنلي إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر.
