تعادل جديد في أنفيلد.. ليفربول يواصل نزيف النقاط أمام بيرنلي

واصل فقدان النقاط في الممتاز بعدما اكتفى بالتعادل "1-1" على ملعبه أمام بيرنلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22.



وأهدر " " فرصة التقدم مبكرًا بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن ينجح فيرتس في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 42.



وفي الشوط الثاني، أعاد بيرنلي إلى المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بتقاسم النقاط.



وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل بيرنلي إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

