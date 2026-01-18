تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
أرتيتا: الحكم لم يحتسب ضربة جزاء واضحة
Lebanon 24
18-01-2026
|
08:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال ميكيل أرتيتا مدرب
أرسنال
إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في مباراة
نوتنغهام
فورست
التي انتهت بالتعادل السلبي، يوم السبت، في
الدوري الإنكليزي
الممتاز
لكرة القدم
.
صرح أرتيتا عبر هيئة الإذاعة
البريطانية
"
بي بي سي
": بالتأكيد كنا نريد تحقيق الفوز، وكنا ندرك صعوبة هذه المباراة بسبب أسلوب لعب المنافس، ومع ذلك صنعنا أربع فرص خطيرة، وكانت لنا ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب، لكننا لم ننجح في حسم اللقاء لصالحنا.
أضاف المدرب الإسباني: لقد شاهدت إعادة اللعبة، وأعتقد أن هناك لمسة يد متعمدة، إنها ركلة جزاء واضحة، ولا أفهم سبب عدم احتسابها.
وواصل
المدير الفني
لأرسنال: كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، ولكن هذا وارد لأي فريق في الدوري، يجب أن نرتقي بمستوانا، ونستغل الفرص. يجب أن نستغل اللحظات الحاسمة، ولكنهم عطلونا بذكاء طوال الوقت، وكنا نعلم ذلك.
وختم ميكيل أرتيتا: لقد حاولنا تسجيل هدف، ولا أعتقد أننا استقبلنا أي تسديدة على مرمانا، لكن هذه هي الفوارق، وفي النهاية لم نجد طريقة لتحقيق الفوز. (العربية)
