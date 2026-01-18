الصفقة الحلم.. رونالدو يوجه ضربة كبيرة لنادي الهلال

قد ينضم نجم برتغالي آخر إلى ، في صفقة من شأنها تعزيز صفوف النصر السعودي، رغم أنه كان قريبًا من الغريم في وقت سابق.



وحقق النصر فوزًا ثمينًا بنتيجة 3-2 على الشباب في الجولة السادسة عشر من روشن السعودي، ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة.



ويواجه النصر في مباراته المقبلة فريق ضمك في 21 كانون الثاني في أبها، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي، إذ يأمل كريستيانو وبقية الفريق التقدم في البطولة.

قد ينضم وجه مألوف آخر من إلى كريستيانو قريبًا إذا نجح النصر السعودي في مساعيه لضم لاعب خط وسط ، برونو فرنانديز.



ومع سعي الفريق السعودي للتعافي من تراجع مستواه أخيرًا، برز التعاقد مع صانع ألعاب من الطراز الرفيع كأولوية هذا الشتاء، وقبل انطلاق موسم 2026-2027.



بدأ النصر موسم 2025-2026 بقوة، لكنه مرّ بفترة صعبة، فلم يحقق أي فوز في 4 مباريات متتالية، قبل أن يستفيق أمس.



وأدى هذا التراجع إلى هبوط فريق رونالدو إلى المركز الثاني في الدوري، بفارق 7 نقاط عن المتصدر، قبل أن يتم تقليصه "مؤقتًا" إلى 4 نقاط، مما زاد الضغط على النادي لتعزيز صفوفه.



ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فقد حدد النصر فرنانديز كهدف رئيسي، وهو على استعداد لتقديم عرض مالي كبير لضمه.

بحسب التقارير، سيتقاضى فرنانديز حوالي 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي ما يعادل 938 ألف دولار أميركي تقريبًا، وهو رقم يضعه ضمن قائمة أعلى لاعبي خط الوسط أجرًا في العالم.



وستمنح هذه الخطوة المدرب جورجي جيسوس لاعبًا مبدعًا رفيع المستوى ليُشكّل ثنائيًا قويًا مع مارسيلو بروزوفيتش في وسط الملعب، مما قد يُعيد تشكيل توازن النصر وسيطرته على المباريات.