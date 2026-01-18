تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
النجمة إلى النصف النهائي بعد فوزه على الأنصار
Lebanon 24
18-01-2026
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز فريق النجمة على
الأنصار
بهدف مقابل صفر.
ومع هذا الفوز، يتأهل فريق النجمة للدور النصف النهائي من
كأس لبنان لكرة القدم
حيث سيواجه فريق
جويا
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأردن إلى قبل نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق
Lebanon 24
الأردن إلى قبل نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق
18/01/2026 22:49:15
18/01/2026 22:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز النجمة والانصار على الحكمة والتضامن
Lebanon 24
فوز النجمة والانصار على الحكمة والتضامن
18/01/2026 22:49:15
18/01/2026 22:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
Lebanon 24
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
18/01/2026 22:49:15
18/01/2026 22:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس العرب... السعوديّة إلى نصف النهائيّ بعد فوزها على فلسطين
Lebanon 24
كأس العرب... السعوديّة إلى نصف النهائيّ بعد فوزها على فلسطين
18/01/2026 22:49:15
18/01/2026 22:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس لبنان لكرة القدم
لكرة القدم
كأس لبنان
كرة القدم
لبنان
أنصار
نصار
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتحاد جدة يجدد عقد حسن كادش حتى 2028
Lebanon 24
اتحاد جدة يجدد عقد حسن كادش حتى 2028
14:39 | 2026-01-18
18/01/2026 02:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الصفقة الحلم.. رونالدو يوجه ضربة كبيرة لنادي الهلال
Lebanon 24
الصفقة الحلم.. رونالدو يوجه ضربة كبيرة لنادي الهلال
10:03 | 2026-01-18
18/01/2026 10:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أرتيتا: الحكم لم يحتسب ضربة جزاء واضحة
Lebanon 24
أرتيتا: الحكم لم يحتسب ضربة جزاء واضحة
08:13 | 2026-01-18
18/01/2026 08:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على أعتاب مجدٍ جديدٍ.. المغرب يطارد لقباً عربياً والسنغال تختبر الحلم في نهائي أمم أفريقيا
Lebanon 24
على أعتاب مجدٍ جديدٍ.. المغرب يطارد لقباً عربياً والسنغال تختبر الحلم في نهائي أمم أفريقيا
06:30 | 2026-01-18
18/01/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الفار" لا يرى إلا ما يُمثَّل… معضلة التحكيم الحديث
Lebanon 24
"الفار" لا يرى إلا ما يُمثَّل… معضلة التحكيم الحديث
05:00 | 2026-01-18
18/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
Lebanon 24
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
06:04 | 2026-01-18
18/01/2026 06:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
18/01/2026 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
10:00 | 2026-01-18
18/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
05:11 | 2026-01-18
18/01/2026 05:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
05:30 | 2026-01-18
18/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:39 | 2026-01-18
اتحاد جدة يجدد عقد حسن كادش حتى 2028
10:03 | 2026-01-18
الصفقة الحلم.. رونالدو يوجه ضربة كبيرة لنادي الهلال
08:13 | 2026-01-18
أرتيتا: الحكم لم يحتسب ضربة جزاء واضحة
06:30 | 2026-01-18
على أعتاب مجدٍ جديدٍ.. المغرب يطارد لقباً عربياً والسنغال تختبر الحلم في نهائي أمم أفريقيا
05:00 | 2026-01-18
"الفار" لا يرى إلا ما يُمثَّل… معضلة التحكيم الحديث
04:12 | 2026-01-18
جيرار بيكيه يرشّح فرنسا للقب كأس العالم المقبل
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
18/01/2026 22:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
18/01/2026 22:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
18/01/2026 22:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24