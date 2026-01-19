تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

بعد "فضيحة منشفة حارس السنغال".. حارس نيجيريا يسخر من المغرب

Lebanon 24
19-01-2026 | 06:02
أثار ستانلي نوابالي، حارس مرمى منتخب نيجيريا، موجة جدل واسعة بعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، عقب سخريته من خسارة المغرب أمام السنغال. ونشر نوابالي عبر حسابه على "إنستغرام" رسالة قال فيها "استخدموا منشفتي لمسح دموعكم"، في تلميح مباشر إلى واقعة نصف النهائي عندما تعرّض لمضايقات من جامعي الكرات الذين تعمّدوا سحب منشفة الحارس قبل ركلات الترجيح.

وتحوّل ملف "المناشف" إلى عنوان إضافي في النهائي نفسه، بعدما جرى تداول مقطع فيديو يوثق حادثة توتر داخل الملعب طالت ييفان ديوف الحارس البديل للسنغال. وبحسب اللقطات المتداولة، حاول ديوف حماية المناشف الخاصة بالحارس الأساسي إدوارد ميندي بعدما تعمّد جامعو الكرات سحبها وإخفاءها بشكل متكرر، في وقت تأثرت فيه القفازات بالأمطار الغزيرة، قبل أن تتطور الواقعة إلى اشتباك فوضوي ومحاولة انتزاع المنشفة منه بالقوة.

وشهد اللقاء توتراً أكبر عند احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع، ما دفع لاعبي السنغال إلى مغادرة الملعب احتجاجاً قبل أن يتدخل القائد ساديو ماني ويقنع زملاءه بالعودة واستكمال المباراة. وأهدر إبراهيم دياز الركلة في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن تحسم السنغال اللقب في الشوط الإضافي الأول بهدف بابي جايي عند الدقيقة 94، لتتوج للمرة الثانية في تاريخها بعد لقب 2021.

وبهذا التتويج، أضافت السنغال إلى إنجازها أرقاماً لافتة، بينها الفوز باللقب على حساب البلد المستضيف في النهائي، وبلوغ سلسلة 18 مباراة دون خسارة في كأس الأمم الإفريقية.
