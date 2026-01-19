بعد "فضيحة منشفة حارس السنغال".. حارس نيجيريا يسخر من المغرب

وتحوّل ملف "المناشف" إلى عنوان إضافي في النهائي نفسه، بعدما جرى تداول مقطع فيديو يوثق حادثة توتر داخل الملعب طالت ييفان ديوف الحارس البديل للسنغال. وبحسب اللقطات المتداولة، حاول ديوف حماية المناشف الخاصة بالحارس الأساسي بعدما تعمّد جامعو الكرات سحبها وإخفاءها بشكل متكرر، في وقت تأثرت فيه القفازات بالأمطار الغزيرة، قبل أن تتطور الواقعة إلى اشتباك فوضوي ومحاولة انتزاع المنشفة منه بالقوة.وشهد اللقاء توتراً أكبر عند احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع، ما دفع لاعبي السنغال إلى مغادرة الملعب احتجاجاً قبل أن يتدخل القائد ويقنع زملاءه بالعودة واستكمال المباراة. وأهدر الركلة في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن تحسم السنغال اللقب في الشوط الإضافي الأول بهدف بابي جايي عند الدقيقة 94، لتتوج للمرة الثانية في تاريخها بعد لقب 2021.وبهذا التتويج، أضافت السنغال إلى إنجازها أرقاماً لافتة، بينها الفوز باللقب على حساب البلد المستضيف في النهائي، وبلوغ سلسلة 18 مباراة دون خسارة في الإفريقية.