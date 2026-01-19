بانينكا لا تُخيف ميندي.. ركلة دياز تُشعل نهائي أفريقيا

نجح ، حارس مرمى منتخب السنغال، في التصدي لركلة حاسمة أمام في أمم 2025، بعدما أهدر براهيم دياز ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لتمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية.



واعتمد دياز على تسديدة "بانينكا" الشهيرة، وهي الطريقة التي تقوم على رفع في وسط المرمى بدل توجيهها يمينًا أو يسارًا.



لكن لم ينخدع بهذه المحاولة، إذ سبق له أن تعامل مع ركلة مماثلة عندما كان حارسًا لتشيلسي، وتصدى حينها لتسديدة نفذها سيرجيو أغويرو بالطريقة نفسها في مباراة أمام يوم 8 أيار 2021.



والمفارقة أن المغرب لم يتوج بكأس أمم أفريقيا إلا مرة واحدة في تاريخه عام 1976، وهي السنة التي ارتبطت أيضًا بولادة ركلة "بانينكا" في نهائي أمم .

