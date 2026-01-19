تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بانينكا لا تُخيف ميندي.. ركلة دياز تُشعل نهائي أفريقيا
Lebanon 24
19-01-2026
|
08:36
photos
نجح
إدوارد ميندي
، حارس مرمى منتخب السنغال، في التصدي لركلة حاسمة أمام
المغرب
في
نهائي كأس
أمم
أفريقيا
2025، بعدما أهدر براهيم دياز ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لتمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية.
واعتمد دياز على تسديدة "بانينكا" الشهيرة، وهي الطريقة التي تقوم على رفع
الكرة
في وسط المرمى بدل توجيهها يمينًا أو يسارًا.
لكن
ميندي
لم ينخدع بهذه المحاولة، إذ سبق له أن تعامل مع ركلة مماثلة عندما كان حارسًا لتشيلسي، وتصدى حينها لتسديدة نفذها سيرجيو أغويرو بالطريقة نفسها في مباراة أمام
مانشستر سيتي
يوم 8 أيار 2021.
والمفارقة أن المغرب لم يتوج بكأس أمم أفريقيا إلا مرة واحدة في تاريخه عام 1976، وهي السنة التي ارتبطت أيضًا بولادة ركلة "بانينكا" في نهائي أمم
أوروبا
.
استئناف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال بعد توقف دام 15 دقيقة
19/01/2026 18:23:24
Lebanon 24
استئناف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال بعد توقف دام 15 دقيقة
19/01/2026 18:23:24
19/01/2026 18:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شغب جماهيري يوقف نهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال
19/01/2026 18:23:24
Lebanon 24
شغب جماهيري يوقف نهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال
19/01/2026 18:23:24
19/01/2026 18:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو منافس الجزائر في ثمن نهائي أمم أفريقيا؟
19/01/2026 18:23:24
Lebanon 24
من هو منافس الجزائر في ثمن نهائي أمم أفريقيا؟
19/01/2026 18:23:24
19/01/2026 18:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكم المصري الغندور: تنزانيا حُرمت من ركلة جزاء أمام المغرب
19/01/2026 18:23:24
Lebanon 24
الحكم المصري الغندور: تنزانيا حُرمت من ركلة جزاء أمام المغرب
19/01/2026 18:23:24
19/01/2026 18:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "انسحاب السنغال".. المغرب يفتح ملف نهائي الكان أمام كاف وفيفا
11:02 | 2026-01-19
Lebanon 24
بعد "انسحاب السنغال".. المغرب يفتح ملف نهائي الكان أمام كاف وفيفا
11:02 | 2026-01-19
19/01/2026 11:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فضيحة منشفة حارس السنغال".. حارس نيجيريا يسخر من المغرب
06:02 | 2026-01-19
Lebanon 24
بعد "فضيحة منشفة حارس السنغال".. حارس نيجيريا يسخر من المغرب
06:02 | 2026-01-19
19/01/2026 06:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تتويج السنغال.. إنفانتينو يفتح ملف "المشاهد غير المقبولة"
05:32 | 2026-01-19
Lebanon 24
بعد تتويج السنغال.. إنفانتينو يفتح ملف "المشاهد غير المقبولة"
05:32 | 2026-01-19
19/01/2026 05:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس "نصيحة العمر".. كيف أعاد كلود لوروا ساديو ماني إلى الملعب؟
02:31 | 2026-01-19
Lebanon 24
كواليس "نصيحة العمر".. كيف أعاد كلود لوروا ساديو ماني إلى الملعب؟
02:31 | 2026-01-19
19/01/2026 02:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس 14 دقيقة من الفوضى أعادت السنغال لمنصة التتويج الإفريقية
01:23 | 2026-01-19
Lebanon 24
كواليس 14 دقيقة من الفوضى أعادت السنغال لمنصة التتويج الإفريقية
01:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
18/01/2026 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشارة كارثية".. ماذا قيلَ عن الدولار في الـ2026؟
12:00 | 2026-01-18
Lebanon 24
"إشارة كارثية".. ماذا قيلَ عن الدولار في الـ2026؟
12:00 | 2026-01-18
18/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.. الموجة الباردة مستمرة ومنخفض جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:27 | 2026-01-19
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.. الموجة الباردة مستمرة ومنخفض جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:27 | 2026-01-19
19/01/2026 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلان الرسمي لـ"الوفاة" مسألة وقت
Lebanon 24
الإعلان الرسمي لـ"الوفاة" مسألة وقت
01:45 | 2026-01-19
19/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
15:00 | 2026-01-18
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
15:00 | 2026-01-18
18/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
11:02 | 2026-01-19
بعد "انسحاب السنغال".. المغرب يفتح ملف نهائي الكان أمام كاف وفيفا
06:02 | 2026-01-19
بعد "فضيحة منشفة حارس السنغال".. حارس نيجيريا يسخر من المغرب
05:32 | 2026-01-19
بعد تتويج السنغال.. إنفانتينو يفتح ملف "المشاهد غير المقبولة"
02:31 | 2026-01-19
كواليس "نصيحة العمر".. كيف أعاد كلود لوروا ساديو ماني إلى الملعب؟
01:23 | 2026-01-19
كواليس 14 دقيقة من الفوضى أعادت السنغال لمنصة التتويج الإفريقية
00:32 | 2026-01-19
فوضى واحتجاجات تلغي مؤتمر مدرب السنغال بعد نهائي "كان"
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
19/01/2026 18:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
19/01/2026 18:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
19/01/2026 18:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
