Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بانينكا لا تُخيف ميندي.. ركلة دياز تُشعل نهائي أفريقيا

Lebanon 24
19-01-2026 | 08:36
Doc-P-1470668-639044338176224015.png
Doc-P-1470668-639044338176224015.png photos 0
نجح إدوارد ميندي، حارس مرمى منتخب السنغال، في التصدي لركلة حاسمة أمام المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما أهدر براهيم دياز ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لتمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية.

واعتمد دياز على تسديدة "بانينكا" الشهيرة، وهي الطريقة التي تقوم على رفع الكرة في وسط المرمى بدل توجيهها يمينًا أو يسارًا.

لكن ميندي لم ينخدع بهذه المحاولة، إذ سبق له أن تعامل مع ركلة مماثلة عندما كان حارسًا لتشيلسي، وتصدى حينها لتسديدة نفذها سيرجيو أغويرو بالطريقة نفسها في مباراة أمام مانشستر سيتي يوم 8 أيار 2021.

والمفارقة أن المغرب لم يتوج بكأس أمم أفريقيا إلا مرة واحدة في تاريخه عام 1976، وهي السنة التي ارتبطت أيضًا بولادة ركلة "بانينكا" في نهائي أمم أوروبا.
إدوارد ميندي

مانشستر سيتي

نهائي كأس

مانشستر

أوروبا

تشيلسي

المغرب

