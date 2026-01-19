تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

بعد "انسحاب السنغال".. المغرب يفتح ملف نهائي الكان أمام كاف وفيفا

Lebanon 24
19-01-2026 | 11:02
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستسلك المسارات القانونية لدى “كاف” و”فيفا” على خلفية انسحاب المنتخب السنغالي من نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام المنتخب المغربي، وما رافق ذلك من أحداث أثّرت على السير العادي للمباراة.

وقالت الجامعة في بيان رسمي إنها ستُحيل الملف إلى الهيئات الكروية المختصة، بعد مغادرة المنتخب السنغالي أرضية الملعب عقب احتساب الحكم “ضربة جزاء” لصالح المغرب، معتبرة أن القرار كان “صحيحًا” وفق ما وصفته بـ”إجماع المختصين”، ومؤكدة أن التطورات تركت أثرًا مباشرًا على مجريات اللقاء وردود فعل اللاعبين.

وكانت المباراة، التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، قد شهدت توترًا لافتًا، إذ انسحب لاعبو السنغال إلى غرف الملابس احتجاجًا على ركلة الجزاء المتأخرة، قبل أن يعودوا لاحقًا لاستكمال المواجهة، التي انتهت بتتويج السنغال بهدف دون رد في الوقت الإضافي عبر بابي غاي، فيما أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء في الدقيقة 24 من الوقت بدل الضائع.

وفي سياق آخر، شكرت الجامعة الجماهير المغربية على مساندتها للمنتخب طوال البطولة، مشيدة بحضورها في المدرجات وتشجيعها المتواصل، ومؤكدة التزامها بالعمل ضمن القوانين المنظمة للمسابقات الدولية بما يخدم تطوير الكرة المغربية ويحفظ مبادئ النزاهة والروح الرياضية.
