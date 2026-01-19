تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

"الجرح لا يلتئم بسهولة".. رسالة مؤثرة من إبراهيم دياز للشعب المغربي

Lebanon 24
19-01-2026 | 11:24
الجرح لا يلتئم بسهولة.. رسالة مؤثرة من إبراهيم دياز للشعب المغربي
الجرح لا يلتئم بسهولة.. رسالة مؤثرة من إبراهيم دياز للشعب المغربي photos 0
قدم إبراهيم دياز، لاعب المنتخب المغربي، اعتذاره للشعب المغربي عقب خسارة "أسود الأطلس" أمام المنتخب السنغالي بهدف دون رد، في نهائي كأس أمم إفريقيا الذي أقيم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وفي أول خروج إعلامي له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد دياز تحمله المسؤولية الكاملة عن الإخفاق، قائلاً: "روحي تؤلمني، لقد حلمت بهذا اللقب". وأضاف: "لقد فشلت بالأمس وأتحمل مسؤولية كاملة، وأعتذر من صميم قلبي".

وأشار دياز إلى صعوبة التجاوز السريع لهذه اللحظة بقوله: "سيكون من الصعب علي النهوض لأن هذا الجرح لا يلتئم بسهولة، لكنني سأحاول من أجل كل من آمن بي وعانى معي". وختم منشوره بعبارة "ديما مغرب".

وشهدت المباراة أحداثاً درامية في دقيقتها الأخيرة من الوقت بدل الضائع، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء للمغرب بعد العودة لتقنية "الفار". وأدى القرار إلى انسحاب مدرب السنغال باب ثياو ولاعبيه من أرضية الملعب احتجاجاً، قبل أن يعودوا مجدداً.

وعند التنفيذ، سدد إبراهيم دياز الكرة على طريقة "بانينكا"، إلا أن الحارس السنغالي إدوارد ميندي تصدى لها بسهولة، لتنتهي المباراة بفوز السنغال. ورغم حزنه الشديد الذي ظهر في مقاطع الفيديو عقب اللقاء، تسلم دياز جائزة هداف البطولة.

من جانبه، دافع المدرب وليد الركراكي عن لاعبه، مؤكداً أن دياز هو المسدد الأول للركلات في الفريق، وأن إضاعة ركلات الجزاء جزء من اللعبة، مستشهداً بما حدث سابقاً مع أشرف حكيمي. وأوضح الركراكي أن التوقف الطويل الذي سبقه احتجاج لاعبي السنغال ساهم في إرباك دياز ذهنياً قبل التنفيذ.
رياضة

متفرقات

مواقع التواصل الاجتماعي

أشرف حكيمي

نهائي كأس

أشرف حكيم

عبد الله

السنغالي

المغربي

