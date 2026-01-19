تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

ليلة الوفاء.. لماذا أصر كوليبالي على أن يرفع ساديو ماني كأس أفريقيا؟

Lebanon 24
19-01-2026 | 13:44
ليلة الوفاء.. لماذا أصر كوليبالي على أن يرفع ساديو ماني كأس أفريقيا؟
ليلة الوفاء.. لماذا أصر كوليبالي على أن يرفع ساديو ماني كأس أفريقيا؟ photos 0
خطف كاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال ومدافع الهلال السعودي، الأنظار بلفتة راقية خلال تتويج "أسود التيرانغا" بلقب كأس أمم أفريقيا، فبعد فوز بلاده على المغرب بهدف نظيف، رفض كوليبالي رفع الكأس بصفته القائد، ممرراً إياها فوراً لزميله ساديو ماني ليرفعها عالياً في سماء الرباط، في خطوة وصفتها الجماهير بـ"قمة الوفاء" والتقدير لأسطورة السنغال.

وجاء تصرف كوليبالي، الذي غاب عن النهائي للإصابة، تكريماً لدور ماني الحاسم في تهدئة زملائه خلال لحظات التوتر التي أعقبت ركلة جزاء المغرب الضائعة، حيث نجح ماني في إبقاء الفريق داخل الملعب حتى انتزاع الفوز في الوقت الإضافي.
 
واعتبر المتابعون أن تنازل كوليبالي عن "لحظة المجد" يعكس حجم الرقي والاحترام المتبادل داخل صفوف السنغال، ويُثبت أن القائد الحقيقي هو من يُعلي من شأن رفاقه في لحظات الانتصار.
