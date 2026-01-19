ليلة الوفاء.. لماذا أصر كوليبالي على أن يرفع ساديو ماني كأس أفريقيا؟

خطف كاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال ومدافع ، الأنظار بلفتة راقية خلال تتويج "أسود التيرانغا" بلقب كأس أمم ، فبعد فوز بلاده على بهدف نظيف، رفض كوليبالي رفع الكأس بصفته القائد، ممرراً إياها فوراً لزميله ليرفعها عالياً في سماء الرباط، في خطوة وصفتها الجماهير بـ"قمة الوفاء" والتقدير لأسطورة السنغال.



وجاء تصرف كوليبالي، الذي غاب عن النهائي للإصابة، تكريماً لدور ماني الحاسم في تهدئة زملائه خلال لحظات التوتر التي أعقبت ركلة جزاء المغرب الضائعة، حيث نجح ماني في إبقاء الفريق داخل الملعب حتى انتزاع الفوز في الوقت الإضافي.

واعتبر المتابعون أن تنازل كوليبالي عن "لحظة المجد" يعكس حجم الرقي والاحترام المتبادل داخل صفوف السنغال، ويُثبت أن القائد الحقيقي هو من يُعلي من شأن رفاقه في لحظات الانتصار.