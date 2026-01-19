تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

ريال مدريد ضد موناكو.. الموعد والقنوات الناقلة

Lebanon 24
19-01-2026 | 16:17
ريال مدريد ضد موناكو.. الموعد والقنوات الناقلة
ريال مدريد ضد موناكو.. الموعد والقنوات الناقلة photos 0
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث يسجل ألفارو أربيلوا ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا كمدرب لريال مدريد الإسباني بمواجهة موناكو الفرنسي ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري، في مهمة يبحث فيها "الملكي" عن حصد النقاط الثلاث وتصحيح المسار القاري تحت قيادة فنية جديدة.
 
وتحمل المباراة طابعاً عاطفياً وخاصاً للنجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يقود هجوم الريال في مواجهة مباشرة أمام فريقه السابق الذي شهد انطلاقته نحو النجومية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (العاشرة بتوقيت القاهرة)، ومن المتوقع أن يدخل أربيلوا اللقاء بتشكيلة هجومية يقودها فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام إلى جانب مبابي وأردا غولر، مع الاعتماد على تيبو كورتوا في حراسة المرمى وفيديريكو فالفيردي في خط الوسط.
 
وفي المقابل يدخل موناكو اللقاء بقيادة فيليب كون وإيريك داير وفولارين بالوغان، طامحاً في إفساد ليلة أربيلوا الأولى والخروج بنتيجة إيجابية من معقل بطل أوروبا التاريخي، وستنقل المباراة مباشرة عبر قناة "beIN SPORTS 2".

رياضة

متفرقات

ريال مدريد الإسباني

دوري أبطال أوروبا

القاهرة

أوروبا

الدوحة

الريال

فيردي

