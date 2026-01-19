تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-2
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
مقصّية في الوقت القاتل.. برايتون يخطف التعادل من بورنموث
Lebanon 24
19-01-2026
|
23:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ختام مباريات الجولة الثانية والعشرين من
الدوري الإنجليزي الممتاز
، فرّط بورنموث في انتصار كان في المتناول، واكتفى بالتعادل 1-1 أمام مضيفه
برايتون
.
وتقدّم الضيوف أولاً من ركلة جزاء نفّذها ماركوس تافارنيي بنجاح عند الدقيقة 28، قبل أن يردّ أصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر كارالامبوس كوستولاس، الذي وقّع هدف التعادل بمقصّية لافتة. (بي ان سبورتس)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أرسنال ينجو من التعادل ويخطف الفوز في الرمق الأخير
Lebanon 24
أرسنال ينجو من التعادل ويخطف الفوز في الرمق الأخير
20/01/2026 10:16:17
20/01/2026 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب صلاح يكلّف ليفربول… تعادل قاتل أمام فولهام
Lebanon 24
غياب صلاح يكلّف ليفربول… تعادل قاتل أمام فولهام
20/01/2026 10:16:17
20/01/2026 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فودين يحسمها في الوقت القاتل.. سيتي ينجو من ريمونتادا ليدز
Lebanon 24
فودين يحسمها في الوقت القاتل.. سيتي ينجو من ريمونتادا ليدز
20/01/2026 10:16:17
20/01/2026 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مقصّية عالمية لرونالدو
Lebanon 24
بالفيديو.. مقصّية عالمية لرونالدو
20/01/2026 10:16:17
20/01/2026 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنجليزي الممتاز
تولا
باري
دوري
بورن
براي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عقدة "الكبار".. كيف سقط يوفنتوس وأرسنال واليونايتد في فخ غياب الحسم؟
Lebanon 24
عقدة "الكبار".. كيف سقط يوفنتوس وأرسنال واليونايتد في فخ غياب الحسم؟
02:47 | 2026-01-20
20/01/2026 02:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
من منصة التتويج إلى غرف العمليات.. إصابة قوية تُبعد مهاجم المغرب عن الملاعب
Lebanon 24
من منصة التتويج إلى غرف العمليات.. إصابة قوية تُبعد مهاجم المغرب عن الملاعب
01:34 | 2026-01-20
20/01/2026 01:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ضربة مرفق تُحوّل مباراة إلى قضية جنائية
Lebanon 24
بالفيديو.. ضربة مرفق تُحوّل مباراة إلى قضية جنائية
00:34 | 2026-01-20
20/01/2026 12:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم خسارة اللقب الأفريقي.. المغرب يثبت جاهزيته لاستضافة كأس العالم
Lebanon 24
رغم خسارة اللقب الأفريقي.. المغرب يثبت جاهزيته لاستضافة كأس العالم
23:00 | 2026-01-19
19/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد ضد موناكو.. الموعد والقنوات الناقلة
Lebanon 24
ريال مدريد ضد موناكو.. الموعد والقنوات الناقلة
16:17 | 2026-01-19
19/01/2026 04:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
12:00 | 2026-01-19
19/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
13:00 | 2026-01-19
19/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
14:18 | 2026-01-19
19/01/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
09:33 | 2026-01-19
19/01/2026 09:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
13:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:47 | 2026-01-20
عقدة "الكبار".. كيف سقط يوفنتوس وأرسنال واليونايتد في فخ غياب الحسم؟
01:34 | 2026-01-20
من منصة التتويج إلى غرف العمليات.. إصابة قوية تُبعد مهاجم المغرب عن الملاعب
00:34 | 2026-01-20
بالفيديو.. ضربة مرفق تُحوّل مباراة إلى قضية جنائية
23:00 | 2026-01-19
رغم خسارة اللقب الأفريقي.. المغرب يثبت جاهزيته لاستضافة كأس العالم
16:17 | 2026-01-19
ريال مدريد ضد موناكو.. الموعد والقنوات الناقلة
13:44 | 2026-01-19
ليلة الوفاء.. لماذا أصر كوليبالي على أن يرفع ساديو ماني كأس أفريقيا؟
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24