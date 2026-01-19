تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مقصّية في الوقت القاتل.. برايتون يخطف التعادل من بورنموث

Lebanon 24
19-01-2026 | 23:27
A-
A+
مقصّية في الوقت القاتل.. برايتون يخطف التعادل من بورنموث
مقصّية في الوقت القاتل.. برايتون يخطف التعادل من بورنموث photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ختام مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، فرّط بورنموث في انتصار كان في المتناول، واكتفى بالتعادل 1-1 أمام مضيفه برايتون.

وتقدّم الضيوف أولاً من ركلة جزاء نفّذها ماركوس تافارنيي بنجاح عند الدقيقة 28، قبل أن يردّ أصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر كارالامبوس كوستولاس، الذي وقّع هدف التعادل بمقصّية لافتة. (بي ان سبورتس)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أرسنال ينجو من التعادل ويخطف الفوز في الرمق الأخير
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب صلاح يكلّف ليفربول… تعادل قاتل أمام فولهام
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فودين يحسمها في الوقت القاتل.. سيتي ينجو من ريمونتادا ليدز
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. مقصّية عالمية لرونالدو
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنجليزي الممتاز

تولا

باري

دوري

بورن

براي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-01-20
Lebanon24
01:34 | 2026-01-20
Lebanon24
00:34 | 2026-01-20
Lebanon24
23:00 | 2026-01-19
Lebanon24
16:17 | 2026-01-19
Lebanon24
13:44 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24