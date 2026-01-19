مقصّية في الوقت القاتل.. برايتون يخطف التعادل من بورنموث

في ختام مباريات الجولة الثانية والعشرين من ، فرّط بورنموث في انتصار كان في المتناول، واكتفى بالتعادل 1-1 أمام مضيفه .



وتقدّم الضيوف أولاً من ركلة جزاء نفّذها ماركوس تافارنيي بنجاح عند الدقيقة 28، قبل أن يردّ أصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر كارالامبوس كوستولاس، الذي وقّع هدف التعادل بمقصّية لافتة. (بي ان سبورتس)

Advertisement