صلاح يخضع لفحوص طبية في ليفربول

عاد النجم الدولي المصري محمد صلاح لفريقه ليفربول الإنكليزي بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت في الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يخضع صلاح لفحوصات طبية قبل رحلة فريق ليفربول لملاقاة مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي في الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من مرحلة الدوري لبطولة لكرة القدم، غدا الأربعاء.



وكشفت تقارير بريطانية، أن صلاح عاد إلى ليفربول بعد شهر من مغادرته النادي وسط شكوك حول مستقبله مع الفريق، إثر خلافه مع الهولندي ، المدير الفني للفريق الأحمر. (روسيا اليوم)