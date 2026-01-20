تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
صلاح يخضع لفحوص طبية في ليفربول
Lebanon 24
20-01-2026
|
08:05
photos
عاد النجم الدولي المصري محمد صلاح لفريقه ليفربول الإنكليزي بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية
لكرة القدم
التي اختتمت في
المغرب
الأحد الماضي.
ومن المقرر أن يخضع صلاح لفحوصات طبية قبل رحلة فريق ليفربول لملاقاة مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي في الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من مرحلة الدوري لبطولة
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم، غدا الأربعاء.
وكشفت تقارير بريطانية، أن صلاح عاد إلى ليفربول بعد شهر من مغادرته النادي وسط شكوك حول مستقبله مع الفريق، إثر خلافه مع الهولندي
أرني
سلوت
، المدير الفني للفريق الأحمر. (روسيا اليوم)
