كلوب يحدد موقفه النهائي من تدريب ريال مدريد

تحدث الألماني السابق لنادي الإنكليزي مجددا عن مستقبله وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى خلال الفترة المقبلة.

وأعلن في وقت سابق إقالة ألونسو من منصب للفريق وقام بتعيين ألفارو أربيلوا بديلا له كمدرب للفريق الأول.



وذكرت تقارير أن أربيلوا سيدرب بصفقة مؤقتة ويبحث النادي الإسباني عن مدير فني يقود الفريق وارتبط اسم كلوب بتدريب ريال مدريد.



لكن المدرب الألماني قال في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" : "أنا في مرحلة من حياتي أشعر فيها بالرضا التام عن وضعي الحالي".



وأضاف: "لا أرغب في أن أكون في أي مكان آخر لا أشعر بالقلق عندما أسمع أن ريال مدريد مهتم بي إن صح ذل إنها مجرد تكهنات إعلامية".



وأتم كلوب: "في الوقت الحالي أقول لا، لكن لا يمكنني الجزم نهائيا لا أعتقد أنني سأغير رأيي لكن لا أدري". (روسيا اليوم)