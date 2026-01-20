تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

كلوب يحدد موقفه النهائي من تدريب ريال مدريد

Lebanon 24
20-01-2026 | 10:41
كلوب يحدد موقفه النهائي من تدريب ريال مدريد
كلوب يحدد موقفه النهائي من تدريب ريال مدريد photos 0
تحدث الألماني يورغن كلوب المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنكليزي مجددا عن مستقبله وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.
 
وأعلن ريال مدريد في وقت سابق إقالة ألونسو من منصب المدير الفني للفريق وقام بتعيين ألفارو أربيلوا بديلا له كمدرب للفريق الأول.

وذكرت تقارير أن أربيلوا سيدرب ريال مدريد بصفقة مؤقتة ويبحث النادي الإسباني عن مدير فني يقود الفريق وارتبط اسم كلوب بتدريب ريال مدريد.

لكن المدرب الألماني قال في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أنا في مرحلة من حياتي أشعر فيها بالرضا التام عن وضعي الحالي".

وأضاف: "لا أرغب في أن أكون في أي مكان آخر لا أشعر بالقلق عندما أسمع أن ريال مدريد مهتم بي إن صح ذل إنها مجرد تكهنات إعلامية".

وأتم كلوب: "في الوقت الحالي أقول لا، لكن لا يمكنني الجزم نهائيا لا أعتقد أنني سأغير رأيي لكن لا أدري". (روسيا اليوم) 
يورغن كلوب المدير الفني

ريال مدريد الإسباني

الألماني يورغن كلوب

نادي ليفربول

المدير الفني

روسيا اليوم

يورغن كلوب

