رياضة
أسطورة الـ NBA شاكيل أونيل يشارك الرئيس التركي فعاليات رياضية
Lebanon 24
20-01-2026
|
23:00
photos
شهد "مركز التنمية الرياضي" في إسطنبول لحظات استثنائية، حيث شارك الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
أسطورة كرة السلة
الأمريكية
السابق، شاكيل أونيل، جولة رياضية لافتة، في إطار جهود أنقرة للترويج لمنشآتها الرياضية الحديثة.
وظهر الرئيس أردوغان وأونيل في مقاطع مصورة وهما يتبادلان الحديث والتمريرات الرمزية داخل الملعب، قبل أن يقوما بالتوقيع على كرات السلة أمام جمع من كبار المسؤولين والطلاب الشباب. وحرص "العملاق" أونيل والرئيس التركي على التقاط الصور التذكارية مع المواهب الشابة، في مبادرة تهدف إلى إلهام الجيل الجديد من الرياضيين.
ووفقاً للصحافة
التركية
، فإن استضافة نجم بحجم شاكيل أونيل — الحائز على عدة ألقاب تاريخية في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) — تندرج ضمن استراتيجية
تركيا
لتشجيع الرياضة، ولا سيما كرة السلة التي تشهد طفرة كبيرة في شعبيتها على مستوى الأندية والأكاديميات المحلية في السنوات الأخيرة.
وتسعى تركيا من خلال هذه الفعاليات إلى الترويج لمراكز تطوير الرياضة الوطنية، وإبراز دورها كوجهة قادرة على استقطاب الرموز الرياضية العالمية للمساهمة في الأنشطة الإنسانية والتربوية.
