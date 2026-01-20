تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
موجة غضب وإدانات واسعة بعد تعرض محمد صلاح للإساءة في مطار القاهرة
Lebanon 24
20-01-2026
|
14:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض النجم
المصري محمد
صلاح لهجوم لفظي من قبل بعض الحاضرين في مطار
القاهرة
الدولي، وذلك أثناء وصول بعثة المنتخب المصري عائدة من
المغرب
.
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
توجيه عبارات مسيئة للاعب أثناء توجهه لركوب سيارته، طالبته إحداها باعتزال
كرة القدم
، فيما ادعت أخرى أن مسيرته انتهت.
وأثارت هذه الواقعة موجة من الاستنكار الواسع بين النقاد والجمهور، حيث انتقد المحلل الرياضي خالد بيومي هذا التصرف معتبراً إياه أسلوباً غير لائق في التعامل مع واحد من أفضل لاعبي العالم، معرباً عن أمله في ألا يؤثر هذا الحدث على مسيرة صلاح الأسطورية.
من جانبه، دعا الكاتب الصحفي محمود بدر
وزارة الداخلية
إلى القبض على المتجاوزين، مؤكداً أن تعرض أي مواطن للإهانة في الشارع أمر مرفوض كلياً.
كما هاجمت منصات إعلامية
مصرية
الواقعة وصفتها بأنها "تريند رخيص" يهدف إلى حصد المشاهدات على حساب كرامة الرموز الوطنية، مشددة على أن هذه الفئة التي تطاولت على صلاح لا تمثل الشعب المصري، ومرجعة سبب هذا العبث إلى غياب الرقابة والبحث عن الانتشار الرقمي.
