تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

موجة غضب وإدانات واسعة بعد تعرض محمد صلاح للإساءة في مطار القاهرة

Lebanon 24
20-01-2026 | 14:40
A-
A+
موجة غضب وإدانات واسعة بعد تعرض محمد صلاح للإساءة في مطار القاهرة
موجة غضب وإدانات واسعة بعد تعرض محمد صلاح للإساءة في مطار القاهرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعرض النجم المصري محمد صلاح لهجوم لفظي من قبل بعض الحاضرين في مطار القاهرة الدولي، وذلك أثناء وصول بعثة المنتخب المصري عائدة من المغرب.
 
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي توجيه عبارات مسيئة للاعب أثناء توجهه لركوب سيارته، طالبته إحداها باعتزال كرة القدم، فيما ادعت أخرى أن مسيرته انتهت.

وأثارت هذه الواقعة موجة من الاستنكار الواسع بين النقاد والجمهور، حيث انتقد المحلل الرياضي خالد بيومي هذا التصرف معتبراً إياه أسلوباً غير لائق في التعامل مع واحد من أفضل لاعبي العالم، معرباً عن أمله في ألا يؤثر هذا الحدث على مسيرة صلاح الأسطورية.
 
من جانبه، دعا الكاتب الصحفي محمود بدر وزارة الداخلية إلى القبض على المتجاوزين، مؤكداً أن تعرض أي مواطن للإهانة في الشارع أمر مرفوض كلياً.

كما هاجمت منصات إعلامية مصرية الواقعة وصفتها بأنها "تريند رخيص" يهدف إلى حصد المشاهدات على حساب كرامة الرموز الوطنية، مشددة على أن هذه الفئة التي تطاولت على صلاح لا تمثل الشعب المصري، ومرجعة سبب هذا العبث إلى غياب الرقابة والبحث عن الانتشار الرقمي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير يكشف وجهة محمد صلاح المحتملة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد دعمه لمحمد صلاح.. ممثل شهير يتعرض لهجوم واسع!
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فيرديناند يقدم عرضا علنيا لمحمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الداخلية

المصري محمد

كرة القدم

القاهرة

الرياض

المغرب

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-01-21
Lebanon24
01:40 | 2026-01-21
Lebanon24
23:49 | 2026-01-20
Lebanon24
23:21 | 2026-01-20
Lebanon24
23:00 | 2026-01-20
Lebanon24
16:30 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24