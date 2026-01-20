موجة غضب وإدانات واسعة بعد تعرض محمد صلاح للإساءة في مطار القاهرة

تعرض النجم صلاح لهجوم لفظي من قبل بعض الحاضرين في مطار الدولي، وذلك أثناء وصول بعثة المنتخب المصري عائدة من .

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر توجيه عبارات مسيئة للاعب أثناء توجهه لركوب سيارته، طالبته إحداها باعتزال ، فيما ادعت أخرى أن مسيرته انتهت.



وأثارت هذه الواقعة موجة من الاستنكار الواسع بين النقاد والجمهور، حيث انتقد المحلل الرياضي خالد بيومي هذا التصرف معتبراً إياه أسلوباً غير لائق في التعامل مع واحد من أفضل لاعبي العالم، معرباً عن أمله في ألا يؤثر هذا الحدث على مسيرة صلاح الأسطورية.

من جانبه، دعا الكاتب الصحفي محمود بدر إلى القبض على المتجاوزين، مؤكداً أن تعرض أي مواطن للإهانة في الشارع أمر مرفوض كلياً.



كما هاجمت منصات إعلامية الواقعة وصفتها بأنها "تريند رخيص" يهدف إلى حصد المشاهدات على حساب كرامة الرموز الوطنية، مشددة على أن هذه الفئة التي تطاولت على صلاح لا تمثل الشعب المصري، ومرجعة سبب هذا العبث إلى غياب الرقابة والبحث عن الانتشار الرقمي.