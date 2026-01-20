تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

مانشستر سيتي يتجرع مرارة الهزيمة في معقل بودو غليمت

Lebanon 24
20-01-2026 | 16:30
مانشستر سيتي يتجرع مرارة الهزيمة في معقل بودو غليمت
مانشستر سيتي يتجرع مرارة الهزيمة في معقل بودو غليمت photos 0
فجر فريق بودو غليمت النرويجي مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاط ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

باغت أصحاب الأرض العملاق الإنجليزي بشوط أول مثالي، حيث نجح "كاسبر هوغ" في تسجيل هدفين متتاليين خلال دقيقتين فقط (22 و24)، مما أربك حسابات المدرب بيب غوارديولا. وفي الشوط الثاني، عمق "ينس بيتر هاوغي" جراح الضيوف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58.

وحاول مانشستر سيتي العودة في اللقاء بعدما قلص الفرنسي "ريان شرقي" الفارق بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 60، إلا أن آمال الفريق في "الريمونتادا" تلاشت سريعاً بعد طرد النجم الإسباني "رودري" في الدقيقة 62 إثر حصوله على إنذارين متتاليين في ظرف دقيقتين، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

بهذه الهزيمة القاسية، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما حقق بودو غليمت انتصاراً تاريخياً رفع به رصيده إلى 6 نقاط، ليقفز إلى المركز الـ26 محيياً آماله في المنافسة.

رياضة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا

بيب غوارديولا

مانشستر سيتي

غوارديولا

النرويج

أوروبا

الريم

