مانشستر سيتي يتجرع مرارة الهزيمة في معقل بودو غليمت

فجر فريق بودو غليمت النرويجي مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاط ضيفه الإنجليزي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة .



باغت أصحاب الأرض العملاق الإنجليزي بشوط أول مثالي، حيث نجح " هوغ" في تسجيل هدفين متتاليين خلال دقيقتين فقط (22 و24)، مما أربك حسابات المدرب . وفي الشوط الثاني، عمق "ينس بيتر هاوغي" جراح الضيوف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58.



وحاول سيتي العودة في اللقاء بعدما قلص الفرنسي "ريان شرقي" الفارق بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 60، إلا أن آمال الفريق في "الريمونتادا" تلاشت سريعاً بعد طرد النجم الإسباني " " في الدقيقة 62 إثر حصوله على إنذارين متتاليين في ظرف دقيقتين، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.



بهذه الهزيمة القاسية، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما حقق بودو غليمت انتصاراً تاريخياً رفع به رصيده إلى 6 نقاط، ليقفز إلى المركز الـ26 محيياً آماله في المنافسة.





