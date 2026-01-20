تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
-4
o
بشري
9
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
مانشستر سيتي يتجرع مرارة الهزيمة في معقل بودو غليمت
Lebanon 24
20-01-2026
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
فجر فريق بودو غليمت النرويجي مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاط ضيفه
مانشستر سيتي
الإنجليزي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة
دوري أبطال أوروبا
.
باغت أصحاب الأرض العملاق الإنجليزي بشوط أول مثالي، حيث نجح "
كاسبر
هوغ" في تسجيل هدفين متتاليين خلال دقيقتين فقط (22 و24)، مما أربك حسابات المدرب
بيب غوارديولا
. وفي الشوط الثاني، عمق "ينس بيتر هاوغي" جراح الضيوف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58.
وحاول
مانشستر
سيتي العودة في اللقاء بعدما قلص الفرنسي "ريان شرقي" الفارق بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 60، إلا أن آمال الفريق في "الريمونتادا" تلاشت سريعاً بعد طرد النجم الإسباني "
رودري
" في الدقيقة 62 إثر حصوله على إنذارين متتاليين في ظرف دقيقتين، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.
بهذه الهزيمة القاسية، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما حقق بودو غليمت انتصاراً تاريخياً رفع به رصيده إلى 6 نقاط، ليقفز إلى المركز الـ26 محيياً آماله في المنافسة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مانشستر سيتي يستعد لتوجيه ضربة جديدة إلى ليفربول
Lebanon 24
مانشستر سيتي يستعد لتوجيه ضربة جديدة إلى ليفربول
21/01/2026 10:02:28
21/01/2026 10:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غوارديولا يؤكد رغبته في البقاء مع مانشستر سيتي
Lebanon 24
غوارديولا يؤكد رغبته في البقاء مع مانشستر سيتي
21/01/2026 10:02:28
21/01/2026 10:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سيمينيو قريب من الانتقال إلى مانشستر سيتي
Lebanon 24
سيمينيو قريب من الانتقال إلى مانشستر سيتي
21/01/2026 10:02:28
21/01/2026 10:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي
21/01/2026 10:02:28
21/01/2026 10:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
دوري أبطال أوروبا
بيب غوارديولا
مانشستر سيتي
غوارديولا
النرويج
أوروبا
الريم
تابع
قد يعجبك أيضاً
تشيلسي يستضيف بافوس في محطة تاريخية بدوري الأبطال
Lebanon 24
تشيلسي يستضيف بافوس في محطة تاريخية بدوري الأبطال
02:24 | 2026-01-21
21/01/2026 02:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أساطير الكرة على العشب الأخضر
Lebanon 24
أساطير الكرة على العشب الأخضر
01:40 | 2026-01-21
21/01/2026 01:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
صفعة في القطب.. بودو يُسقط السيتي فهل هذا أكثر من مجرد عثرة؟
Lebanon 24
صفعة في القطب.. بودو يُسقط السيتي فهل هذا أكثر من مجرد عثرة؟
23:49 | 2026-01-20
20/01/2026 11:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يفتتح عهد أربيلوا.. ريال مدريد يكتسح موناكو بسداسية
Lebanon 24
مبابي يفتتح عهد أربيلوا.. ريال مدريد يكتسح موناكو بسداسية
23:21 | 2026-01-20
20/01/2026 11:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أسطورة الـ NBA شاكيل أونيل يشارك الرئيس التركي فعاليات رياضية
Lebanon 24
أسطورة الـ NBA شاكيل أونيل يشارك الرئيس التركي فعاليات رياضية
23:00 | 2026-01-20
20/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
Lebanon 24
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
07:53 | 2026-01-20
20/01/2026 07:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
09:12 | 2026-01-20
20/01/2026 09:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
06:36 | 2026-01-20
20/01/2026 06:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
09:50 | 2026-01-20
20/01/2026 09:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
09:25 | 2026-01-20
20/01/2026 09:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:24 | 2026-01-21
تشيلسي يستضيف بافوس في محطة تاريخية بدوري الأبطال
01:40 | 2026-01-21
أساطير الكرة على العشب الأخضر
23:49 | 2026-01-20
صفعة في القطب.. بودو يُسقط السيتي فهل هذا أكثر من مجرد عثرة؟
23:21 | 2026-01-20
مبابي يفتتح عهد أربيلوا.. ريال مدريد يكتسح موناكو بسداسية
23:00 | 2026-01-20
أسطورة الـ NBA شاكيل أونيل يشارك الرئيس التركي فعاليات رياضية
15:30 | 2026-01-20
بسبب "كأس أفريقيا".. مكالمة خاصة من رونالدو لماني بعد اعتلاء عرش القارة
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 10:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 10:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
21/01/2026 10:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24