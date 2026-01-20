تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

صفعة في القطب.. بودو يُسقط السيتي فهل هذا أكثر من مجرد عثرة؟

Lebanon 24
20-01-2026 | 23:49
A-
A+
صفعة في القطب.. بودو يُسقط السيتي فهل هذا أكثر من مجرد عثرة؟
صفعة في القطب.. بودو يُسقط السيتي فهل هذا أكثر من مجرد عثرة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ليلة باردة شمال النرويج، تلقّى مانشستر سيتي خسارة قاسية أمام بودو/غليمت بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا، في واحدة من أبرز مفاجآت الفرق النرويجية ضد الأندية الإنجليزية.

المهاجم السابق كريس ساتون وصف ما حصل بأنه "ليلة محرجة"، محذراً من أن سيتي قد يجد نفسه أمام تعقيدات إضافية إذا لم يهزم غلطة سراي في المباراة المقبلة، وسط حديث عن نقص كبير في اللاعبين.

الفريق النرويجي، الذي يلعب في مدينة يقطنها نحو 55 ألف نسمة وملعبه يتسع لنحو 8000 متفرج، بدا منظماً وفعالاً على المرتدات، فيما ظهر سيتي متجمداً. بودو/غليمت كان قبل عشرة أعوام في الدرجة الثانية، ثم فاز بالدوري أربع مرات في ست سنوات، وبلغ هذا الموسم المرحلة الرئيسية لدوري الأبطال للمرة الأولى عبر التصفيات.

غوارديولا خاض اللقاء من دون ثمانية مصابين، إضافة إلى أنطوان سيمينيو غير المؤهل لدور المجموعات والقائد الموقوف برناردو سيلفا، ما فرض عليه أصغر تشكيلة أساسية في تاريخ النادي بالبطولة مع مشاركة أربعة لاعبين بعمر 21 عاماً أو أقل. قلب الدفاع ماكس ألين عانى في ظهوره الأول وكان ضمن لقطة الهدفين الأولين.

النتيجة جاءت بعد سلسلة سيئة مطلع 2026، إذ لم يحقق السيتي أي فوز في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا العام، ومعها قال غوارديولا "كل شيء يسير على نحو خاطئ"، مشيراً إلى ضرورة الرد سريعاً في الاستحقاقات المقبلة.

وتزايدت علامات الاستفهام أيضاً حول إيرلينغ هالاند الذي عاد إلى بلاده من دون تأثير حاسم، مع شهر كامل بلا أهداف من اللعب المفتوح، فيما سيغيب رودري عن المواجهة الحاسمة المقبلة بعد طرده إثر بطاقتين صفراوين خلال 53 ثانية. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر من قصر بعبدا: السلام هو أكثر من مجرد كلمة والسلام هنا هو أمنية ودعوة وهو عطية وورشة عمل مشرعة دائماً
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:02:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: سقوط نظام الأسد صفعة لكل من يراهن على السلاح والوصاية
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:02:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي: دول الناتو تزيد بشكل كبير من عمليات التجسس العسكري في القطب الشمالي
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:02:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: نتعهد بالعمل مع واشنطن بشأن الأمن في القطب الشمالي
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:02:41 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنكليزي

دوري الأبطال

مانشستر سيتي

الإنجليزية

النرويج

مانشستر

إنكليزي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-01-21
Lebanon24
01:40 | 2026-01-21
Lebanon24
23:21 | 2026-01-20
Lebanon24
23:00 | 2026-01-20
Lebanon24
16:30 | 2026-01-20
Lebanon24
15:30 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24