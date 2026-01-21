تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
11
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
رياضة
مدفيديف إلى الدور الثالث في أستراليا المفتوحة
Lebanon 24
21-01-2026
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهل اللاعب الروسي
دانييل مدفيديف
إلى الدور الثالث من
بطولة أستراليا المفتوحة
2026 بعد فوزٍ فجر الأربعاء على الفرنسي كوينتين أليس المصنف 83 عالمياً.
وامتدت المباراة لأكثر من ثلاث ساعات، وحسمها مدفيديف، المصنف 12 عالمياً، بنتيجة 6-7 و6-3 و6-4 و6-2.
وسيواجه مدفيديف في الدور الثالث اللاعب الهنغاري فابيان ماروجان المصنف 47 عالمياً.
بطولة أستراليا المفتوحة
بطولة أستراليا
دانييل مدفيديف
الروس
كوين
طولة
رالي
تابع
