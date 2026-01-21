مدفيديف إلى الدور الثالث في أستراليا المفتوحة

تأهل اللاعب الروسي إلى الدور الثالث من 2026 بعد فوزٍ فجر الأربعاء على الفرنسي كوينتين أليس المصنف 83 عالمياً.



وامتدت المباراة لأكثر من ثلاث ساعات، وحسمها مدفيديف، المصنف 12 عالمياً، بنتيجة 6-7 و6-3 و6-4 و6-2.



وسيواجه مدفيديف في الدور الثالث اللاعب الهنغاري فابيان ماروجان المصنف 47 عالمياً.

Advertisement