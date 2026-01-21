تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
شهدت مباريات حماسية.. اختتام منافسات دورة "HARRYSON CUP" المفتوحة للسنوكر
Lebanon 24
21-01-2026
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتمت منافسات دورة "HARRYSON CUP" المفتوحة للسنوكر، والتي استضافها نادي الغولف اللبناني في "قاعة
شوقي
حرب" على مدار أسبوع كامل شهد مباريات حماسية اتسمت بروح تنافسية عالية.
أقيمت البطولة برعاية السيد عدنان سليمان، وبمشاركة شركة "HIGHWAY VENTURES" لصاحبها حيدر فضل الله.
شارك في البطولة 16 لاعباً من مختلف الأندية
اللبنانية
، قدموا أداءً اتسم بالاحترافية العالية والروح الرياضية. جرت المنافسات تحت إشراف مدير النادي، الحكم الوطني وعضو الاتحاد اللبناني للعبة غازي المعوشي، وعاونه في مهام التحكيم والإدارة كل من محمد
فرحات
والسيد حسين صفي الدين.
وقد شهدت المباراة النهائية حضوراً حاشداً من محبي رياضة السنوكر وأصدقاء اللاعبين، الذين أضفوا أجواءً من الحماس على ختام
الدورة
.
النتائج النهائية
وأسفرت المواجهات الختامية عن النتائج التالية:
• المركز الأول (بطل الدورة): اللاعب يوسف شحادة.
• المركز الثاني: اللاعب محمد اليمني.
• المركز الثالث والثالث مكرر: اللاعبان نبيل زطيما وعبد حلاوي.
عقب انتهاء المباراة النهائية، أقيم حفل لتوزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين، تلاه حفل "كوكتيل" أقيم على شرف الأبطال والمشاركين احتفاءً بنجاح الدورة.
