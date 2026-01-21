تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

شهدت مباريات حماسية.. اختتام منافسات دورة "HARRYSON CUP" المفتوحة للسنوكر

Lebanon 24
21-01-2026 | 04:38
A-
A+
شهدت مباريات حماسية.. اختتام منافسات دورة HARRYSON CUP المفتوحة للسنوكر
شهدت مباريات حماسية.. اختتام منافسات دورة HARRYSON CUP المفتوحة للسنوكر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اختتمت منافسات دورة "HARRYSON CUP" المفتوحة للسنوكر، والتي استضافها نادي الغولف اللبناني في "قاعة شوقي حرب" على مدار أسبوع كامل شهد مباريات حماسية اتسمت بروح تنافسية عالية.

أقيمت البطولة برعاية السيد عدنان سليمان، وبمشاركة شركة "HIGHWAY VENTURES"  لصاحبها حيدر فضل الله.

شارك في البطولة 16  لاعباً من مختلف الأندية اللبنانية، قدموا أداءً اتسم بالاحترافية العالية والروح الرياضية. جرت المنافسات تحت إشراف مدير النادي، الحكم الوطني وعضو الاتحاد اللبناني للعبة غازي المعوشي، وعاونه في مهام التحكيم والإدارة كل من محمد فرحات والسيد حسين صفي الدين.

وقد شهدت المباراة النهائية حضوراً حاشداً من محبي رياضة السنوكر وأصدقاء اللاعبين، الذين أضفوا أجواءً من الحماس على ختام الدورة.

النتائج النهائية

وأسفرت المواجهات الختامية عن النتائج التالية:

•    المركز الأول (بطل الدورة): اللاعب يوسف شحادة.

•    المركز الثاني: اللاعب محمد اليمني.

•    المركز الثالث والثالث مكرر: اللاعبان نبيل زطيما وعبد حلاوي.

عقب انتهاء المباراة النهائية، أقيم حفل لتوزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين، تلاه حفل "كوكتيل" أقيم على شرف الأبطال والمشاركين احتفاءً بنجاح الدورة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دوري أبطال أوروبا: الجولة السادسة تشهد مباريات حاسمة للتأهل
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"الريال" بلا فوز في الليغا لثلاث مباريات: جدول قاسٍ خارج الديار
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفيديف إلى الدور الثالث في أستراليا المفتوحة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي قيمة جوائز "أستراليا المفتوحة للتنس"؟
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

محمد الي

الرياض

الدورة

لبنان

فرحات

رياضي

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-01-21
Lebanon24
09:40 | 2026-01-21
Lebanon24
07:30 | 2026-01-21
Lebanon24
04:04 | 2026-01-21
Lebanon24
03:11 | 2026-01-21
Lebanon24
02:24 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24