تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

من هو "ميسي المغرب" الذي وقع لتشيلسي؟

Lebanon 24
21-01-2026 | 09:40
A-
A+
من هو ميسي المغرب الذي وقع لتشيلسي؟
من هو ميسي المغرب الذي وقع لتشيلسي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم توقيع أول عقد احترافي مع المهاجم المغربي الواعد إبراهيم رباج، أحد أبرز مواهب أكاديمية "البلوز".
 
وأوضح تشيلسي عبر بيان نشره على موقعه أن العقد الجديد سيربط رباج بالفريق اللندني إلى غاية صيف عام 2028، ليبدأ بذلك اللاعب الشاب مرحلة جديدة في مسيرته داخل أسوار النادي، بعد تألقه اللافت رفقة فئات الفتيان والشباب.
 
ويبلغ رباج من العمر 16 عاما، إذ ولد في 15 تشرين الأول 2009 بمدنية ليستر الإنجليزية لأب مغربي وأم إنكليزية، ويملك أهلية تمثيل ثلاثة منتخبات هي المغرب وإنجلترا وفرنسا، لكنه استقر على تمثيل المنتخب المغربي.

ويحظى رباج باهتمام إعلامي واسع في إنجلترا، حيث أطلقت عليه بعض الأوساط الرياضية لقب "ميسي تشيلسي"، بينما يطلق عليه مشجعوه في المغرب اسم "ميسي المغرب"، وذلك نظرا إلى أسلوب لعبه القائم على السرعة الفائقة والتحكم الاستثنائي بالكرة، فضلا عن التشابه الملحوظ في ملامحه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقد انضم رباج إلى تشيلسي قادما من كريستال بالاس في فئة تحت 12 عاما، وتطور ليصبح لاعب وسط هجومي مبدع، ولعب دورا بارزا خلال مراحله السنية في النادي.

وفي الموسم الحالي، كان رباج أحد أبرز اللاعبين في صفوف فريق تشيلسي تحت 18 عاما، حيث شارك في 13 مباراة عبر كل المسابقات، منها 7 مباريات في الدوري الإنكليزي.

وقد قدم أداء استثنائيا في الجولة الماضية، حين سجل ثلاثية (هاتريك) في فوز الفريق الشاب على ليستر سيتي بنتيجة 5–1، ليحافظ "شباب البلوز" على سجلهم الخالي من الهزائم في الدوري حتى الآن.

كما شارك رباج في مشوار الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، حيث بدأ أساسيا في انتصار الدور الرابع على برينتفورد، كما خاض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا للشباب أمام فريق كاراباخ الأذربيجاني، قبل أن يسجل هدفه الأول مع فريق تحت 19 عاما في التعادل 1–1 أمام برشلونة.

على الصعيد الدولي، يمثل رباج المنتخب المغربي، وكان جزءا من التشكيلة التي توجت بكأس أمم إفريقيا للناشئين (تحت 17 عاما) في نيسان 2025. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: أدين "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنتر ميامي" يُواجه "برشلونة" بمشاركة ميسي وسواريز
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025 في المغرب: الإثارة تتواصل والجدل يزداد حول "الفيفا" و"الكاف"
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"خليفة ميسي" يعتذر لبايرن ميونخ بعد تصريحاته عن ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

روسيا اليوم

لكرة القدم

أوروبا

الرياض

روسيا

رياضي

فرنسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-01-21
Lebanon24
07:30 | 2026-01-21
Lebanon24
04:38 | 2026-01-21
Lebanon24
04:04 | 2026-01-21
Lebanon24
03:11 | 2026-01-21
Lebanon24
02:24 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24