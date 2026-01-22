بعد رحيله عن برشلونة... أوّل تعليق من تير شتيغن

تمّ تقديم الحارس رسمياً كلاعب جديد لنادي "جيرونا"، في صفقة انتقال مفاجئة على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2026.



وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في ملعب "مونتيليفي"، أعرب شتيغن عن مشاعره المختلطة، واصفاً لحظة رحيله عن بعد 12 عاماً بأنها كانت "شاقة للغاية".