بحث
رياضة
بعد رحيله عن برشلونة... أوّل تعليق من تير شتيغن
Lebanon 24
22-01-2026
|
11:55
photos
تمّ تقديم الحارس
الألماني مارك أندريه
تير شتيغن
رسمياً كلاعب جديد لنادي "جيرونا"، في صفقة انتقال مفاجئة على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2026.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في ملعب "مونتيليفي"، أعرب شتيغن عن مشاعره المختلطة، واصفاً لحظة رحيله عن
برشلونة
بعد 12 عاماً بأنها كانت "شاقة للغاية".
