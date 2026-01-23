تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

ليون وأستون فيلا في القمة.. صدارة مشتركة قبل الجولة الأخيرة

Lebanon 24
23-01-2026 | 00:22
ليون وأستون فيلا في القمة.. صدارة مشتركة قبل الجولة الأخيرة
تقاسم أولمبيك ليون الفرنسي وأستون فيلا الإنكليزي صدارة ترتيب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد فوزهما بالنتيجة نفسها واحد صفر على يونغ بويز السويسري وفنربخشة التركي ضمن الجولة السابعة قبل الأخيرة.

ليون حقق انتصاره الثالث توالياً بفضل هدف أينسلي مايتلاند نيلز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما حسم أستون فيلا مواجهته بهدف لجادون سانشو في الدقيقة 25.

وبهذه النتائج، رفع الفريقان رصيدهما إلى 18 نقطة، مع تصدر ليون بفارق الأهداف عن أستون فيلا، وبفارق نقطة عن فرايبورغ الألماني الثالث الذي فاز أيضاً واحد صفر على مكابي تل أبيب. ويأتي ميتييلاند الدنماركي رابعاً برصيد 16 نقطة بعد تعادل مثير ثلاثة ثلاثة مع بران النرويجي.

وفي باقي المباريات، فاز فينورد على شتورم غراتس ثلاثة صفر، وريد ستار على مالمو واحد صفر، وباوك على ريال بيتيس اثنين صفر، وتعادل بولونيا مع سيلتيك اثنين اثنين، وفيكتوريا بلزن مع بورتو واحد واحد. ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع حتى 24 ملحق التأهل. (روسيا اليوم)
