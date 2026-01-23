تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

فيني جونيور نجم الأسبوع أوروبياً

Lebanon 24
23-01-2026 | 01:20
فيني جونيور نجم الأسبوع أوروبياً
فيني جونيور نجم الأسبوع أوروبياً photos 0
نال فيني جونيور جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لهذا الأسبوع، وفق التصويت الذي أُجري على موقع uefa.com، بعدما برز في فوز فريقه على موناكو.

وأسهم المهاجم البرازيلي في اللقاء بصناعة هدفي مبابي وماستانتونو، قبل أن يسجل هدفاً جميلاً وضعه في الزاوية العليا، ليصبح الفارق 5-0.

وفي التصويت، تفوّق فيني جونيور على سواريز لاعب سبورتينغ لشبونة، ونافارو لاعب أتلتيك بلباو، وفرمين لاعب برشلونة.
