18
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
رياضة
فيني جونيور نجم الأسبوع أوروبياً
Lebanon 24
23-01-2026
|
01:20
photos
0
نال فيني
جونيور
جائزة أفضل لاعب
في
دوري أبطال أوروبا
لهذا الأسبوع، وفق التصويت الذي أُجري على موقع uefa.com، بعدما برز في فوز فريقه على
موناكو
.
وأسهم المهاجم البرازيلي في اللقاء بصناعة هدفي مبابي وماستانتونو، قبل أن يسجل هدفاً جميلاً وضعه في الزاوية
العليا
، ليصبح الفارق 5-0.
وفي التصويت، تفوّق فيني جونيور على
سواريز
لاعب سبورتينغ لشبونة، ونافارو لاعب
أتلتيك
بلباو، وفرمين لاعب
برشلونة
.
