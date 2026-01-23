فيني جونيور نجم الأسبوع أوروبياً

نال فيني في لهذا الأسبوع، وفق التصويت الذي أُجري على موقع uefa.com، بعدما برز في فوز فريقه على .



وأسهم المهاجم البرازيلي في اللقاء بصناعة هدفي مبابي وماستانتونو، قبل أن يسجل هدفاً جميلاً وضعه في الزاوية ، ليصبح الفارق 5-0.



وفي التصويت، تفوّق فيني جونيور على لاعب سبورتينغ لشبونة، ونافارو لاعب بلباو، وفرمين لاعب .

