بعد رحيل تير شتيغن.. برشلونة يكشف عن "سلاحه السري" في حراسة المرمى

في مشهد أثار دهشة وتفاعل الجماهير، ظهر المدافع الأوروغوياني الدولي رونالد أراوخو بدور غير متوقع خلال إحدى الحصص التدريبية لنادي .

فقد نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة مقطع فيديو يظهر أراوخو وهو يتصدى لتسديدات قوية من زملائه، بينهم النجم ، ليكتب تحته: "الحارس أراوخو".

الفيديو، الذي لاقى انتشارا واسعا على وسائل التواصل، كشف عن مرونة اللاعب الأوروغوياني وقدرته الاستثنائية على التأقلم حتى في المراكز التي لا يلعب فيها عادة.



فبعد أن كان في دفاع "البارسا"، يمر أراوخو حاليا بفترة صعبة، إذ خسر مكانه في التشكيلة الأساسية بسبب تراجع مستواه، ويقتصر دوره على الظهور المتقطع إما كأساسي أو من دكة البدلاء في مراكز متنوعة: قلب دفاع، ظهير أيمن، بل وحتى مهاجم صريح.



ومن أبرز محطات هذا التحول، مشاركة أراوخو كمهاجم صريح في الشوط الثاني من لقاء جيرونا في الجولة التاسعة من الليغا، حيث سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليمنح برشلونة انتصارا ثمينا بنتيجة 2-1 وينقذ الفريق من التعثر.



ومع تداول مقاطع تألقه في مركز الحراسة، بدأ بعض المشجعين على سبيل المزاح يطالبون بتجربة أراوخو رسميا في مركز حارس المرمى، خاصة في ظل غياب الحارس الثاني أندريه ، الذي غادر النادي الكتالوني هذا الشهر إلى جيرونا، واعتماد الفريق حاليا على الحارس الشاب خوان . (روسيا اليوم)