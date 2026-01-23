تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بعد رحيل تير شتيغن.. برشلونة يكشف عن "سلاحه السري" في حراسة المرمى
Lebanon 24
23-01-2026
|
08:40
في مشهد أثار دهشة وتفاعل الجماهير، ظهر المدافع الأوروغوياني الدولي رونالد أراوخو بدور غير متوقع خلال إحدى الحصص التدريبية لنادي
برشلونة
.
فقد نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة مقطع فيديو يظهر أراوخو وهو يتصدى لتسديدات قوية من زملائه، بينهم النجم
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
، ليكتب تحته: "الحارس أراوخو".
الفيديو، الذي لاقى انتشارا واسعا على وسائل التواصل، كشف عن مرونة اللاعب الأوروغوياني وقدرته الاستثنائية على التأقلم حتى في المراكز التي لا يلعب فيها عادة.
فبعد أن كان
حجر الزاوية
في دفاع "البارسا"، يمر أراوخو حاليا بفترة صعبة، إذ خسر مكانه في التشكيلة الأساسية بسبب تراجع مستواه، ويقتصر دوره على الظهور المتقطع إما كأساسي أو من دكة البدلاء في مراكز متنوعة: قلب دفاع، ظهير أيمن، بل وحتى مهاجم صريح.
ومن أبرز محطات هذا التحول، مشاركة أراوخو كمهاجم صريح في الشوط الثاني من لقاء جيرونا في الجولة التاسعة من الليغا، حيث سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليمنح برشلونة انتصارا ثمينا بنتيجة 2-1 وينقذ الفريق من التعثر.
ومع تداول مقاطع تألقه في مركز الحراسة، بدأ بعض المشجعين على سبيل المزاح يطالبون بتجربة أراوخو رسميا في مركز حارس المرمى، خاصة في ظل غياب الحارس الثاني أندريه
تير شتيغن
، الذي غادر النادي الكتالوني هذا الشهر إلى جيرونا، واعتماد الفريق حاليا على الحارس الشاب خوان
غارسيا
. (روسيا اليوم)
الأكثر قراءة
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:40 | 2026-01-23
23/01/2026 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
14:29 | 2026-01-22
22/01/2026 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
02:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
14:00 | 2026-01-22
22/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
23:00 | 2026-01-22
22/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
