بعد غياب .. صلاح يستعد للظهور مجددا في الدوري الإنكليزي

يستعد النجم الدولي المصري محمد صلاح للظهور مجددا في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز مع فريقه ليفربول، بعد غياب استمر أكثر من شهر.

وشهدت الفترة الماضية أزمة حادة بين صلاح والهولندي سلوت، المدير الفني لليفربول، بعدما جلس قائد المنتخب المصري على مقاعد البدلاء في عدة مباريات للفريق، قبل أن يتم استبعاده من القائمة نهائيا في مباراة إنتر ميلان ببطولة ، في ديسمبر الماضي.



ويبدو أن الأمور أصبحت على ما يرام بين صلاح وسلوت، حيث شارك "الملك المصري"، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، في التشكيلة الأساسية للفريق، خلال فوزه 3-0 على مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بدوري أبطال ، أول أمس الأربعاء على ملعب "فيلدروم".



وخاض صلاح المباراة بأكملها، بعد 4 أيام فقط من مشاركته مع منتخب مصر في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ضد منتخب نيجيريا بأمم إفريقيا.



وأثنى سلوت على صلاح في تصريحاته، التي أدلى بها عقب مباراة مارسيليا، ونقلتها صحيفة "الغارديان" ، حيث قال "يدل هذا على مدى احترافية صلاح، حيث يمكنه أن يغيب لأكثر من شهر مع فريق مختلف وأن يكون جاهزا من الناحية البدنية للعب 90 دقيقة معنا بعد يوم واحد من التدريب".



وأضاف مدرب ليفربول: "لقد كان قريبا للغاية من هز الشباك. عادة ما يكون هو من يسجل، لكن ذلك لم يضرنا لأننا سجلنا ثلاثة أهداف في المباراة".



وخلال الموسم الحالي، شارك صلاح في 21 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات حتى الآن، حيث أحرز خمسة أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى لزملائه، في حصيلة تبدو الأقل في مسيرته مع الفريق خلال هذا الوقت من الموسم. (روسيا اليوم)