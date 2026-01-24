تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

على الرغم من توتر العلاقة بين ميسي ورونالدو.. جورجينا وأنتونيلا يتبادلان المجاملات! (صور)

Lebanon 24
24-01-2026 | 01:00
A-
A+
على الرغم من توتر العلاقة بين ميسي ورونالدو.. جورجينا وأنتونيلا يتبادلان المجاملات! (صور)
على الرغم من توتر العلاقة بين ميسي ورونالدو.. جورجينا وأنتونيلا يتبادلان المجاملات! (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
على الرغم من الصراع التاريخي والمنافسة الحادة التي شابت علاقة زوجيهما، فاجأت أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجورجينا رودريغيز حبيبة البرتغالي كريستيانو رونالدو المتابعين بتفاعل لافت عبر تطبيق إنستغرام. 

وظلت علاقة ميسي ورونالدو لسنوات طويلة عنوانًا لصراع رياضي استثنائي.

وانقسمت الجماهير أيضًا بسبب الصراع التاريخي بين ميسي ورونالدو، عندما لعبا في برشلونة وريال مدريد سابقًا، وظل أيضًا هذا الانقسام بعد رحيل الدون للنصر السعودي، وسفر ميسي للعب في إنتر ميامي الأميركي.

وبادرت كل من جورجينا وأنتونيلا، بتبادل عبارات مجاملة في تعليقات متبادلة على صور شخصية، على تطبيق "إنستغرام"، بعيدة عن أجواء التوتر المرتبطة باسمي ميسي ورونالدو.

ونشرت جورجينا رودريغيز صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، لتعلق عليها أنتونيلا روكوزو بكلمة "جميلة" مرفقة برمز القلب.
 
 
 
 
 
وردت جورجينا سريعًا على صورة نشرتها أنتونيلا عبر حسابها، وكتبت كلمة "Preciosa"، وهي من الكلمات الإسبانية التي تحمل دلالة المودة والتقدير.
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل فعلا تم إصدار عملات رسمية تحمل صور ميسي ورونالدو؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر ديبلوماسي جديد بين إيران والاتحاد الأوروبي على خلفية الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر مستمر رغم صمود وقف النار بين تايلاند وكمبوديا
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24

البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

ريال مدريد

الإسبانية

برشلونة

السعود

رياضي

سعودي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-01-24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-23
Lebanon24
15:53 | 2026-01-23
Lebanon24
14:02 | 2026-01-23
Lebanon24
10:56 | 2026-01-23
Lebanon24
08:40 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24