تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
على الرغم من توتر العلاقة بين ميسي ورونالدو.. جورجينا وأنتونيلا يتبادلان المجاملات! (صور)
Lebanon 24
24-01-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من الصراع التاريخي والمنافسة الحادة التي شابت علاقة زوجيهما، فاجأت أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجورجينا رودريغيز حبيبة
البرتغالي كريستيانو رونالدو
المتابعين بتفاعل لافت عبر تطبيق إنستغرام.
وظلت علاقة ميسي ورونالدو لسنوات طويلة عنوانًا لصراع
رياضي
استثنائي.
وانقسمت الجماهير أيضًا بسبب الصراع التاريخي بين ميسي ورونالدو، عندما لعبا في
برشلونة
وريال
مدريد
سابقًا، وظل أيضًا هذا الانقسام بعد رحيل الدون للنصر السعودي، وسفر ميسي للعب في إنتر ميامي الأميركي.
وبادرت كل من جورجينا وأنتونيلا، بتبادل عبارات مجاملة في تعليقات متبادلة على صور شخصية، على تطبيق "إنستغرام"، بعيدة عن أجواء التوتر المرتبطة باسمي ميسي ورونالدو.
ونشرت جورجينا رودريغيز صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، لتعلق عليها أنتونيلا روكوزو بكلمة "جميلة" مرفقة برمز القلب.
وردت جورجينا سريعًا على صورة نشرتها أنتونيلا عبر حسابها، وكتبت كلمة "Preciosa"، وهي من الكلمات
الإسبانية
التي تحمل دلالة المودة والتقدير.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل فعلا تم إصدار عملات رسمية تحمل صور ميسي ورونالدو؟
Lebanon 24
هل فعلا تم إصدار عملات رسمية تحمل صور ميسي ورونالدو؟
24/01/2026 10:05:34
24/01/2026 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟
Lebanon 24
مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟
24/01/2026 10:05:34
24/01/2026 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر ديبلوماسي جديد بين إيران والاتحاد الأوروبي على خلفية الاحتجاجات
Lebanon 24
توتر ديبلوماسي جديد بين إيران والاتحاد الأوروبي على خلفية الاحتجاجات
24/01/2026 10:05:34
24/01/2026 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر مستمر رغم صمود وقف النار بين تايلاند وكمبوديا
Lebanon 24
توتر مستمر رغم صمود وقف النار بين تايلاند وكمبوديا
24/01/2026 10:05:34
24/01/2026 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
ريال مدريد
الإسبانية
برشلونة
السعود
رياضي
سعودي
قد يعجبك أيضاً
أنباء عن إمكانية سحب لقب كأس أفريقيا من السنغال.. إليكم السبب
Lebanon 24
أنباء عن إمكانية سحب لقب كأس أفريقيا من السنغال.. إليكم السبب
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البرازيل تحسم مستقبل أنشيلوتي وتغلق الطريق أمام عودته إلى ريال مدريد
Lebanon 24
البرازيل تحسم مستقبل أنشيلوتي وتغلق الطريق أمام عودته إلى ريال مدريد
23:00 | 2026-01-23
23/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة تبعد "غريزمان" عن صفوف أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
إصابة تبعد "غريزمان" عن صفوف أتلتيكو مدريد
15:53 | 2026-01-23
23/01/2026 03:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إثر نوبة مرضية مفاجئة… وفاة "عملاق" كمال الأجسام (صورة)
Lebanon 24
إثر نوبة مرضية مفاجئة… وفاة "عملاق" كمال الأجسام (صورة)
14:02 | 2026-01-23
23/01/2026 02:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب .. صلاح يستعد للظهور مجددا في الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
بعد غياب .. صلاح يستعد للظهور مجددا في الدوري الإنكليزي
10:56 | 2026-01-23
23/01/2026 10:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"تكتيك إسرائيلي" يُستخدم ضدّ لبنان.. خبراءٌ يكشفون ما سيحصل
Lebanon 24
"تكتيك إسرائيلي" يُستخدم ضدّ لبنان.. خبراءٌ يكشفون ما سيحصل
11:00 | 2026-01-23
23/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
03:00 | 2026-01-24
أنباء عن إمكانية سحب لقب كأس أفريقيا من السنغال.. إليكم السبب
23:00 | 2026-01-23
البرازيل تحسم مستقبل أنشيلوتي وتغلق الطريق أمام عودته إلى ريال مدريد
15:53 | 2026-01-23
إصابة تبعد "غريزمان" عن صفوف أتلتيكو مدريد
14:02 | 2026-01-23
إثر نوبة مرضية مفاجئة… وفاة "عملاق" كمال الأجسام (صورة)
10:56 | 2026-01-23
بعد غياب .. صلاح يستعد للظهور مجددا في الدوري الإنكليزي
08:40 | 2026-01-23
بعد رحيل تير شتيغن.. برشلونة يكشف عن "سلاحه السري" في حراسة المرمى
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24