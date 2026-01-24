على الرغم من توتر العلاقة بين ميسي ورونالدو.. جورجينا وأنتونيلا يتبادلان المجاملات! (صور)

على الرغم من الصراع التاريخي والمنافسة الحادة التي شابت علاقة زوجيهما، فاجأت أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجورجينا رودريغيز حبيبة المتابعين بتفاعل لافت عبر تطبيق إنستغرام.



وظلت علاقة ميسي ورونالدو لسنوات طويلة عنوانًا لصراع استثنائي.



وانقسمت الجماهير أيضًا بسبب الصراع التاريخي بين ميسي ورونالدو، عندما لعبا في وريال سابقًا، وظل أيضًا هذا الانقسام بعد رحيل الدون للنصر السعودي، وسفر ميسي للعب في إنتر ميامي الأميركي.



وبادرت كل من جورجينا وأنتونيلا، بتبادل عبارات مجاملة في تعليقات متبادلة على صور شخصية، على تطبيق "إنستغرام"، بعيدة عن أجواء التوتر المرتبطة باسمي ميسي ورونالدو.



ونشرت جورجينا رودريغيز صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، لتعلق عليها أنتونيلا روكوزو بكلمة "جميلة" مرفقة برمز القلب.

وردت جورجينا سريعًا على صورة نشرتها أنتونيلا عبر حسابها، وكتبت كلمة "Preciosa"، وهي من الكلمات التي تحمل دلالة المودة والتقدير.