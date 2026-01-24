تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

أنباء عن إمكانية سحب لقب كأس أفريقيا من السنغال.. إليكم السبب

Lebanon 24
24-01-2026 | 03:00
أنباء عن إمكانية سحب لقب كأس أفريقيا من السنغال.. إليكم السبب
أوردت تقارير إعلامية مفاجأة مدوية بشأن أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا الذي أقيم الأحد الماضي في المغرب.

فقد كشف حساب Omar Bendouro على "إكس" أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مقره بالقاهرة يدرس مجموعة من العقوبات الموجهة ضد المنتخب السنغالي على خلفية الأحداث الأخيرة خلال مباراته أمام المغرب في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وأوضح الحساب ان العقوبات المقترحة تشمل حالياً ما يلي: تعليق مشاركة بعض اللاعبين لمدة عام، بينما قد تصل عقوبة حارس المرمى إدوارد ميندي إلى الإيقاف عامين، ويواجه المدير الفني بابي ثياو تعليق نشاطه لمدة خمس سنوات، كما يُدرس توقيع غرامة مالية قدرها 20 مليون دولار على الاتحاد السنغالي لكرة القدم".

وأضاف: "في الوقت نفسه، هناك مقترحات أخرى ما زالت قيد النقاش، لكنها أقل احتمالًا، من بينها سحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 وعدم منح التتويج لأي فريق، أو استبعاد السنغال من المشاركة في كأس العالم 2026".

وتابع قائلا:"من المقرر أن تحسم اجتماعات الاتحاد الأفريقي النهائية خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة واسعة من قبل الجماهير والإعلام، لما لهذه العقوبات من تأثير محتمل على مستقبل كرة القدم السنغالية على الصعيدين القاري والدولي".
 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الاتحاد الأفريقي

المدير الفني

كأس أفريقيا

كأس العالم

لكرة القدم

نهائي كأس

كرة القدم

