أنباء عن إمكانية سحب لقب كأس أفريقيا من السنغال.. إليكم السبب

أوردت تقارير إعلامية مفاجأة مدوية بشأن أحداث أمم الذي أقيم الأحد الماضي في .فقد كشف حساب Omar Bendouro على "إكس" أن في مقره بالقاهرة يدرس مجموعة من الموجهة ضد المنتخب على خلفية الأحداث الأخيرة خلال مباراته أمام المغرب في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.وأوضح الحساب ان العقوبات المقترحة تشمل حالياً ما يلي: تعليق مشاركة بعض اللاعبين لمدة عام، بينما قد تصل عقوبة حارس المرمى إدوارد ميندي إلى الإيقاف عامين، ويواجه بابي ثياو تعليق نشاطه لمدة خمس سنوات، كما يُدرس توقيع غرامة مالية قدرها 20 مليون دولار على الاتحاد السنغالي ".وأضاف: "في الوقت نفسه، هناك مقترحات أخرى ما زالت قيد ، لكنها أقل احتمالًا، من بينها سحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 وعدم منح التتويج لأي فريق، أو استبعاد السنغال من المشاركة في 2026".وتابع قائلا:"من المقرر أن تحسم اجتماعات النهائية خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة واسعة من قبل الجماهير والإعلام، لما لهذه العقوبات من تأثير محتمل على مستقبل السنغالية على الصعيدين القاري والدولي".