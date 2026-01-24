في الميركاتو الشتوي.. هل يرحل كول بالمر عن تشيلسي؟

لم يتبقَّ سوى 10 أيام على إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، ولا تزال أندية الممتاز أمامها الكثير من الصفقات لإنجازها قبل الموعد النهائي مساءً يوم 2 شباط.



وتتجه الأنظار إلى مستقبل كول ، ، في ظل تقارير تشير إلى رغبته في العودة إلى .



وذكرت صحيفة "CaughtOffside" أن إدارة تخطط لتقديم عرض ضخم لضم بالمر، الذي يُتوقع أن يصل سعره إلى 120 مليون جنيه إسترليني على الأقل.



ولكن صحيفة "ذا تلغراف" أشارت إلى أن كول بالمر بات ضمن مجموعة من "اللاعبين غير القابلين للمساس" داخل ، إلى جانب قائد الفريق ريس ولاعب الوسط مويسيس كايسيدو.



وقبيل المواجهة المرتقبة أمام ، سُئل المدرب ليام روسينيور عن وضع بالمر، فقال: "أجريت العديد من المحادثات مع كول، ويبدو سعيدًا للغاية بوجوده هنا، سعيدًا جدًا بالفعل، هو جزء أساسي من خططنا على المدى ، لاعب مميز بكل المقاييس، كل لاعب يمر بلحظات صعبة في مسيرته، خصوصًا على صعيد الإصابات، ولا أعتقد أن ذلك يعكس أي شيء سلبي عن قدراته، إنه لاعب كرة قدم رائع". (إرم نيوز)

