"أسود الأطلس" في ربع نهائي كرة يد إفريقيا.. ومواجهة مرتقبة ضد تونس

حجز المنتخب لكرة اليد مقعده في الدور (دور الثمانية) لبطولة أمم المقامة في رواندا، بعد فوزه المستحق على نظيره الكونغولي بنتيجة (39-31)، في ختام منافسات المجموعة الرابعة، اليوم السبت.



وبهذا الانتصار، رفع "أسود الأطلس" رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف منتخب الرأس الأخضر الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بعد تغلبه على بنين (32-24). وفي المقابل، انتقل منتخبا الكونغو وبنين للمنافسة على كأس الرئيس لتحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر.



وينتظر المنتخب المغربي صداماً عربياً نارياً في الدور الرئيسي، حيث سيواجه المنتخب ضمن المجموعة الثانية، كما سيلتقي في مباراته الثانية مع وصيف المجموعة الثالثة (بين غينيا والكاميرون)، في رحلة البحث عن لقب القارة السمراء الذي يستمر حتى 31 كانون الثاني الجاري.





