Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

"أسود الأطلس" في ربع نهائي كرة يد إفريقيا.. ومواجهة مرتقبة ضد تونس

Lebanon 24
24-01-2026 | 12:41
أسود الأطلس في ربع نهائي كرة يد إفريقيا.. ومواجهة مرتقبة ضد تونس
أسود الأطلس في ربع نهائي كرة يد إفريقيا.. ومواجهة مرتقبة ضد تونس photos 0
حجز المنتخب المغربي لكرة اليد مقعده في الدور الرئيسي (دور الثمانية) لبطولة أمم أفريقيا المقامة في رواندا، بعد فوزه المستحق على نظيره الكونغولي بنتيجة (39-31)، في ختام منافسات المجموعة الرابعة، اليوم السبت.

وبهذا الانتصار، رفع "أسود الأطلس" رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف منتخب الرأس الأخضر الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بعد تغلبه على بنين (32-24). وفي المقابل، انتقل منتخبا الكونغو الديمقراطية وبنين للمنافسة على كأس الرئيس لتحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر.

وينتظر المنتخب المغربي صداماً عربياً نارياً في الدور الرئيسي، حيث سيواجه المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية، كما سيلتقي في مباراته الثانية مع وصيف المجموعة الثالثة (بين غينيا والكاميرون)، في رحلة البحث عن لقب القارة السمراء الذي يستمر حتى 31 كانون الثاني الجاري.

رياضة

متفرقات

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

التونسي

المغربي

أفريقيا

الرئيسي

تابع
