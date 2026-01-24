تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
مرموش يفتتح سجله في "البريميرليغ" ويقرب السيتي من صدارة أرسنال
Lebanon 24
24-01-2026
|
13:24
أنهى النجم المصري عمر مرموش صيامه التهديفي ليقود فريقه
مانشستر سيتي
لاستعادة نغمة الانتصارات بفوز ثمين على وولفرهامبتون بنتيجة 2-0، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من
الدوري الإنجليزي الممتاز
.
وافتتح مرموش التسجيل مبكراً على ملعب "الاتحاد" في الدقيقة السادسة، مسجلاً أول أهدافه هذا الموسم في "البريميرليغ"، قبل أن يعزز المهاجم
الغاني
أنطوان سيمينو التقدم بالهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وبهذا الفوز، أوقف "السيتيزنز" سلسلة نتائجه السلبية التي استمرت لـ5 مباريات محلياً وأوروبياً، رافعاً رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، ليقلص الفارق مع
أرسنال
المتصدر إلى 4 نقاط بانتظار قمة الأخير أمام
مانشستر يونايتد
، الأحد.
