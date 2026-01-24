مرموش يفتتح سجله في "البريميرليغ" ويقرب السيتي من صدارة أرسنال

أنهى النجم المصري عمر مرموش صيامه التهديفي ليقود فريقه لاستعادة نغمة الانتصارات بفوز ثمين على وولفرهامبتون بنتيجة 2-0، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من .



وافتتح مرموش التسجيل مبكراً على ملعب "الاتحاد" في الدقيقة السادسة، مسجلاً أول أهدافه هذا الموسم في "البريميرليغ"، قبل أن يعزز المهاجم أنطوان سيمينو التقدم بالهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



وبهذا الفوز، أوقف "السيتيزنز" سلسلة نتائجه السلبية التي استمرت لـ5 مباريات محلياً وأوروبياً، رافعاً رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، ليقلص الفارق مع المتصدر إلى 4 نقاط بانتظار قمة الأخير أمام ، الأحد.





Advertisement