تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

سيناريو أليم لرفاق صلاح.. "ريمونتادا" ليفربول تتبخر تحت أقدام أمين عدلي

Lebanon 24
24-01-2026 | 16:07
A-
A+
سيناريو أليم لرفاق صلاح.. ريمونتادا ليفربول تتبخر تحت أقدام أمين عدلي
سيناريو أليم لرفاق صلاح.. ريمونتادا ليفربول تتبخر تحت أقدام أمين عدلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سقط فريق ليفربول في فخ خسارة "صادمة" أمام مضيفه بورنموث بنتيجة ، في اللقاء الذي جمعهما السبت ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، ليتبخر حلم العودة إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من التعادلات.

بدأ بورنموث اللقاء بقوة، مستغلاً هفوات دفاعية قاتلة من القائد فيرجيل فان دايك، الذي تسبب برعونته في الهدف الأول لإيفانيلسون عند الدقيقة 26. وزاد الطين بلة إصابة المدافع جو غوميز التي أجبرت ليفربول على اللعب منقوصاً لعدة دقائق، استغلها أليكس خيمينيز ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33 وسط غياب الرقابة الدفاعية.

حاول "الريدز" تدارك الموقف، حيث قلص فان دايك الفارق برأسية قبل نهاية الشوط الأول، ثم أدرك المجري دومينيك سوبوسلاي التعادل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 80. وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، أطلق المغربي أمين عدلي رصاصة الرحمة في الدقيقة 95، مستغلاً ارتباكاً دفاعياً إثر رمية تماس طولية، ليهدي بورنموث فوزاً تاريخياً.

بهذه الهزيمة، تجمد رصيد ليفربول عند 36 نقطة في المركز الرابع، ليتسع الفارق مع فرق الصدارة وتتضاعف الضغوط على المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي بات مطالباً بمراجعة أوراقه الدفاعية قبل مواجهتي كاراباخ في دوري الأبطال ونيوكاسل في "البريميرليغ". في المقابل، رفع بورنموث رصيده إلى 30 نقطة، مؤكداً عقدته للكبار هذا الموسم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب ليفربول: قرار استبعاد صلاح "صعب"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب ليفربول: صلاح "خدعنا" فترة طويلة
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في الاحتفال التأبيني للقيادي هيثم طبطبائي ورفاقه
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

دوري الأبطال

الهولندي

المغربي

الريدز

المغرب

الرحمة

المجر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-01-25
Lebanon24
04:00 | 2026-01-25
Lebanon24
00:11 | 2026-01-25
Lebanon24
23:41 | 2026-01-24
Lebanon24
23:17 | 2026-01-24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24