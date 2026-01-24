تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
24-01-2026 | 23:17
مبابي يقود ريال مدريد للصدارة بثنائية في شباك فياريال
مبابي يقود ريال مدريد للصدارة بثنائية في شباك فياريال photos 0
سجل الفرنسي كيليان مبابي هدفين في الشوط الثاني ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه فياريال بنتيجة 2-0، السبت، في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 51 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً، متقدماً بفارق نقطتين على برشلونة الذي يلعب مباراته الأحد.

سيطر ريال مدريد على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح فينيسيوس جونيور في إزعاج دفاع فياريال بشكل متكرر على الجهة اليسرى.

وحسم مبابي النتيجة بتسجيله الهدف الأول بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، من تمريرة داخل المنطقة من فينيسيوس جونيور، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بعد تعرضه للإعاقة داخل منطقة الجزاء.
