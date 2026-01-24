مبابي يقود ريال مدريد للصدارة بثنائية في شباك فياريال

سجل الفرنسي هدفين في الشوط الثاني ليقود فريقه للفوز على مضيفه فياريال بنتيجة 2-0، السبت، في منافسات .



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إلى 51 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً، متقدماً بفارق نقطتين على الذي يلعب مباراته الأحد.



سيطر ريال مدريد على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح فينيسيوس في إزعاج دفاع فياريال بشكل متكرر على الجهة اليسرى.



وحسم مبابي النتيجة بتسجيله الهدف الأول بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، من تمريرة داخل المنطقة من فينيسيوس جونيور، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بعد تعرضه للإعاقة داخل منطقة الجزاء.



