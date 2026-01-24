تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
إعارة إلى الرديف.. الأهلي يعلن اتفاق انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
Lebanon 24
24-01-2026
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وليد
صلاح الدين
، مدير
الكرة
في
الأهلي المصري
، السبت، أن ناديه توصل إلى اتفاق على انتقال اللاعب الشاب حمزة
عبد الكريم
إلى
برشلونة الإسباني
خلال فترة الانتقالات الشتوية المستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال صلاح الدين عبر قناة "أون سبورت"
المصرية
: "نعم، حمزة عبد
الكريم
أكمل انتقاله إلى
برشلونة
، وأتمنى أن يحالفه التوفيق مع النادي الإسباني، وألا يعود مجددا بل يستكمل رحلة احترافه في
أوروبا
".
وأوضح أن "تفاصيل صغيرة" ما زالت قائمة وتتعلق بصعوبة إجراءات استخراج التأشيرة، على أن تُستكمل بعدها باقي الخطوات.
وكانت تقارير صحفية في
إسبانيا
ومصر أفادت بأن عبد الكريم "18 عاما" سيلتحق بفريق برشلونة الرديف على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع بند شراء مقابل 1.5 مليون
يورو
، وحوافز مالية قد ترفع عائدات الأهلي إلى 5 ملايين يورو بحسب أهداف اللاعب ومعدل مشاركاته، إضافة إلى اتفاق يمنح الأهلي 15% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا لأي نادٍ آخر. (سكاي نيوز)
برشلونة الإسباني
الأهلي المصري
فريق برشلونة
عبد الكريم
صلاح الدين
سكاي نيوز
إسبانيا
تابع
