إعارة إلى الرديف.. الأهلي يعلن اتفاق انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

أعلن وليد ، مدير في ، السبت، أن ناديه توصل إلى اتفاق على انتقال اللاعب الشاب حمزة إلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.



وقال صلاح الدين عبر قناة "أون سبورت" : "نعم، حمزة عبد أكمل انتقاله إلى ، وأتمنى أن يحالفه التوفيق مع النادي الإسباني، وألا يعود مجددا بل يستكمل رحلة احترافه في ".



وأوضح أن "تفاصيل صغيرة" ما زالت قائمة وتتعلق بصعوبة إجراءات استخراج التأشيرة، على أن تُستكمل بعدها باقي الخطوات.



وكانت تقارير صحفية في ومصر أفادت بأن عبد الكريم "18 عاما" سيلتحق بفريق برشلونة الرديف على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع بند شراء مقابل 1.5 مليون ، وحوافز مالية قد ترفع عائدات الأهلي إلى 5 ملايين يورو بحسب أهداف اللاعب ومعدل مشاركاته، إضافة إلى اتفاق يمنح الأهلي 15% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا لأي نادٍ آخر. (سكاي نيوز)

