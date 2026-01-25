تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
"الخسارة قاتلة".. فان دايك يعلّق على سقوط ليفربول الجديد
Lebanon 24
25-01-2026
|
00:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدا
فيرجيل فان دايك
، مدافع وقائد
ليفربول
، محبطًا عقب خسارة فريقه أمام بورنموث 2-3 في
الدوري الإنكليزي
الممتاز مساء السبت.
وقال
فان دايك
عبر "سكاي سبورتس": "أشعر بخيبة أمل كبيرة، لأن تقبل الخسارة بهدف في آخر دقيقة يبقى أمرًا صعبًا، خاصة بعدما بذلنا جهدًا كبيرًا في الشوط الثاني للعودة إلى أجواء المباراة".
وعن اعتراضه على الحكم بعد الهدف الثالث، أوضح: "شعرت أنه تم محاصرتي من لاعبي بورنموث أثناء تنفيذ رمية التماس، لكن الحكم وتقنية الفيديو قررا احتساب الهدف، وأرى أنه ليس صحيحًا".
وأضاف: "الهدف الأول كان سببه سوء تقدير بسبب شدة الرياح، وكان الأمر صعبًا. وبشكل عام استقبال هدفين في 7 دقائق ليس أمرًا سيئًا، لكنه ليس جيدًا في نفس الوقت، والهدف الذي سجلناه في الشوط الأول كان مهمًا لنا للاستمرار بقوة في المباراة".
وتابع: "في النهاية خسرنا بهدف من رمية تماس. ومن السهل بعد المباراة إلقاء اللوم، لكن ما حدث قد حدث، والخسارة تبقى شعورًا مؤلمًا لأي لاعب في ليفربول، ونحاول هذا الموسم الوصول لحالة من الاستقرار".
وختم فان دايك: "لا مجال للتشكيك في تماسك فريقنا، لكننا ما زلنا بحاجة إلى إيجاد الاستقرار الذي نبحث عنه. يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع، ونقدم أداءً جيدًا، ونفوز بالمباريات". (سكاي نيوز)
