جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

مدرب ليفربول يربط الخسارة الأخيرة بإرهاق اللاعبين

Lebanon 24
25-01-2026 | 04:31
مدرب ليفربول يربط الخسارة الأخيرة بإرهاق اللاعبين
مدرب ليفربول يربط الخسارة الأخيرة بإرهاق اللاعبين photos 0
برر آرني سلوت، مدرب ليفربول، خسارة فريقه أمام بورنموث بنتيجة 3-2 في الدوري الإنكليزي، بالإرهاق الذي يعانيه لاعبوه.

وأوضح سلوت، في تصريحات لقناة سكاي سبورتس مساء السبت، أن فريقه عاد بشكل جيد بعد تأخره بهدفين، معتبراً أن الأداء كان رائعاً حتى التعادل لتصبح المباراة مفتوحة.

وأضاف المدرب الهولندي: "ربما صنع بورنموث فرصاً أكثر، ولست متفاجئاً لأننا لعبنا مباراة قبل يومين في مارسيليا". مشيراً إلى أن الفريق اضطر للاعتماد على التشكيلة الأساسية في آخر أربع إلى عشر مباريات، مما تسبب في شعور اللاعبين بالإرهاق في الدقائق الأخيرة.

وتابع سلوت قائلاً: "يجب أن نراجع أنفسنا لأن المباراة كانت مفتوحة أكثر من اللازم. سنحت لهم فرص أفضل في آخر عشر دقائق، وسجلوا هدف الفوز من رمية تماس".

كما علق على وقت المباراة، قائلاً: "كانت تستحق أكثر من أربع دقائق وقت بدل ضائع بسبب كثرة التوقفات، بما في ذلك تنفيذ ركلة حرة استغرقت قرابة ثلاث دقائق وتوقفات تقنية الفيديو المساعد."

واختتم تصريحه بالقول: "واجهنا بعض المشاكل عندما لعنا بعشرة لاعبين قبل الهدف الثاني، وفي آخر عشر دقائق. في النهاية، خسرنا مباراة أخرى."
