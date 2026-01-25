تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
مدرب ليفربول يربط الخسارة الأخيرة بإرهاق اللاعبين
Lebanon 24
25-01-2026
|
04:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
برر آرني
سلوت
، مدرب
ليفربول
، خسارة فريقه أمام بورنموث بنتيجة 3-2 في
الدوري الإنكليزي
، بالإرهاق الذي يعانيه لاعبوه.
وأوضح سلوت، في تصريحات لقناة سكاي سبورتس مساء السبت، أن فريقه عاد بشكل جيد بعد تأخره بهدفين، معتبراً أن الأداء كان رائعاً حتى التعادل لتصبح المباراة مفتوحة.
وأضاف المدرب
الهولندي
: "ربما صنع بورنموث فرصاً أكثر، ولست متفاجئاً لأننا لعبنا مباراة قبل يومين في مارسيليا". مشيراً إلى أن الفريق اضطر للاعتماد على التشكيلة الأساسية في آخر أربع إلى عشر مباريات، مما تسبب في شعور اللاعبين بالإرهاق في الدقائق الأخيرة.
وتابع سلوت قائلاً: "يجب أن نراجع أنفسنا لأن المباراة كانت مفتوحة أكثر من اللازم. سنحت لهم فرص أفضل في آخر
عشر دقائق
، وسجلوا هدف الفوز من رمية تماس".
كما علق على وقت المباراة، قائلاً: "كانت تستحق أكثر من أربع دقائق وقت بدل ضائع بسبب كثرة التوقفات، بما في ذلك تنفيذ ركلة حرة استغرقت قرابة ثلاث دقائق وتوقفات تقنية الفيديو المساعد."
واختتم تصريحه بالقول: "واجهنا بعض المشاكل عندما لعنا بعشرة لاعبين قبل الهدف الثاني، وفي آخر عشر دقائق. في النهاية، خسرنا مباراة أخرى."
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
Lebanon 24
هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
25/01/2026 12:38:56
25/01/2026 12:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب ليفربول يعلق على إمكانية رحيل صلاح بعد كأس إفريقيا
Lebanon 24
مدرب ليفربول يعلق على إمكانية رحيل صلاح بعد كأس إفريقيا
25/01/2026 12:38:56
25/01/2026 12:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب ليفربول: قرار استبعاد صلاح "صعب"
Lebanon 24
مدرب ليفربول: قرار استبعاد صلاح "صعب"
25/01/2026 12:38:56
25/01/2026 12:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
Lebanon 24
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
25/01/2026 12:38:56
25/01/2026 12:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
قناة سكاي
عشر دقائق
الهولندي
إنكليزي
مارسيل
رنا ❗️
قد يعجبك أيضاً
إدارة نيوم تُثير الجدل بقطع إضاءة الملعب خلال احتفالات الأهلي
Lebanon 24
إدارة نيوم تُثير الجدل بقطع إضاءة الملعب خلال احتفالات الأهلي
04:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخسارة قاتلة".. فان دايك يعلّق على سقوط ليفربول الجديد
Lebanon 24
"الخسارة قاتلة".. فان دايك يعلّق على سقوط ليفربول الجديد
00:11 | 2026-01-25
25/01/2026 12:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إعارة إلى الرديف.. الأهلي يعلن اتفاق انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
Lebanon 24
إعارة إلى الرديف.. الأهلي يعلن اتفاق انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
23:41 | 2026-01-24
24/01/2026 11:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يقود ريال مدريد للصدارة بثنائية في شباك فياريال
Lebanon 24
مبابي يقود ريال مدريد للصدارة بثنائية في شباك فياريال
23:17 | 2026-01-24
24/01/2026 11:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"زلزال" ألماني يهدد مونديال 2026.. هل يغيب "المانشافت" عن ملاعب أمريكا؟
Lebanon 24
"زلزال" ألماني يهدد مونديال 2026.. هل يغيب "المانشافت" عن ملاعب أمريكا؟
23:00 | 2026-01-24
24/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
10:19 | 2026-01-24
24/01/2026 10:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
09:30 | 2026-01-24
24/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:00 | 2026-01-25
إدارة نيوم تُثير الجدل بقطع إضاءة الملعب خلال احتفالات الأهلي
00:11 | 2026-01-25
"الخسارة قاتلة".. فان دايك يعلّق على سقوط ليفربول الجديد
23:41 | 2026-01-24
إعارة إلى الرديف.. الأهلي يعلن اتفاق انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
23:17 | 2026-01-24
مبابي يقود ريال مدريد للصدارة بثنائية في شباك فياريال
23:00 | 2026-01-24
"زلزال" ألماني يهدد مونديال 2026.. هل يغيب "المانشافت" عن ملاعب أمريكا؟
16:07 | 2026-01-24
سيناريو أليم لرفاق صلاح.. "ريمونتادا" ليفربول تتبخر تحت أقدام أمين عدلي
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 12:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 12:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 12:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24