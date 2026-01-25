تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
مبابي يهدي هدفه في مرمى فياريال لزميله إبراهيم دياز
Lebanon 24
25-01-2026
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في لفتة أثارت انقساماً بين التعاطف والاستغراب، قدم النجم الفرنسي كيليان مبابي "هدية" وصفتها الجماهير بـ"المؤلمة" لزميله في
ريال مدريد
،
المغربي
إبراهيم دياز، وذلك خلال مواجهة الفريق الملكي ضد فياريال في
الدوري الإسباني
.
في الدقائق الأخيرة من المباراة، انبرى مبابي لتنفيذ ركلة جزاء، مسدداً إياها بأسلوب "بانينكا" الشهير ليحسم الفوز بنتيجة 2-0. وعقب التسجيل، توجه مبابي إلى دياز محتضناً إياه وهو يردد: "من أجلك.. من أجلك"، مؤكداً لاحقاً لصحيفة "ماركا" أن الحركة كانت رسالة دعم متعمدة لزميله الذي أضاع ركلة جزاء بالطريقة ذاتها قبل أسبوع واحد فقط في
نهائي كأس
أمم إفريقيا أمام السنغال، وهو الإخفاق الذي كلف "أسود الأطلس" اللقب القاري.
ورغم نوايا مبابي
الطيبة
، اعتبر قطاع واسع من المتابعين أن الهدية كانت "غريبة وغير موفقة"، كونها استحضرت ذكرى الإخفاق الحزين لدياز في توقيت مبكر، بدلاً من مساعدته على نسيان الواقعة.
ولم تكن "بانينكا" مبابي الذكرى الوحيدة المؤلمة لدياز في تلك الليلة، إذ شهدت المباراة قيام نادي فياريال بتكريم نجمه السنغالي بابي غايه، صاحب هدف الفوز في النهائي الإفريقي. والتقطت الكاميرات دياز وهو يصفق بروح رياضية عالية للاعب السنغالي أثناء التكريم، قبل أن يدخل في حديث ودي معه خلال اللقاء، متجاوزاً مرارة خسارة اللقب.
